Na het vernietigende interview van Mohamed Salah, waarin hij zijn slechte band met Arne Slot onthulde en dreigde te vertrekken bij Liverpool, lijkt de positief van de trainer nu echt onhoudbaar te zijn geworden. Liverpool gaf zaterdag in blessuretijd een overwinning weg aan degradatiekandidaat Leeds United.

"De trainer vertrekt, of ik vertrek", is volgens journalist Charlie Malam de glasheldere boodschap van Salah. Zo stelt hij in Daily Express. De 33-jarige Egyptenaar heeft 'niet alleen de lont in het kruitvat gestoken, maar er ook nog eens liters benzine overheen gegooid', aldus de journalist.

Alsof Liverpool nog niet genoeg kopzorgen had, heeft Salah de directie van de topclub volgens Malam in een bernarde positie geplaatst. Een positie die een aantal maanden geleden nog volledig ondenkbaar was.

'Onhoudbare situatie'

The Reds hebben dan ook een ultimatum gekregen van Salah, zo tekent Malam op. 'Slot of Salah? Nu moet er zeker eentje weg', klinkt de conclusie. 'Of het nu gaat om Salah verkopen in de transferperiode van januari, of Slot ontslaan in de komende dagen of weken. Dit is een onhoudbare situatie.'

Daags voor het vernietigende interview van Salah zouden er al geruchten in de rondte gegaan zijn dat de Egyptenaar de tactiek van Slot in twijfel zou trekken. Met zijn woorden van zaterdag over de Nederlandse oefenmeester, lijkt hij die geruchten min of meer te bevestigen. Zelfs de fans van The Reds zullen volgens Malam verdeeld zijn in hun mening over wie er moet vertrekken; de Nederlandse oefenmeester of de Egyptische aanvaller, maar dat een van de twee het veld zal moeten ruimen is duidelijk.

Gelijkspel

Liverpool speelde zaterdag gelijk tegen degradatiekandidaat Leeds United. De ploeg van Slot stond met 3-2 voor toen Leeds diep in de blessuretijd de gelijkmaker scoorde.

