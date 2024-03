Zender, scheidsrechter en meer: alles over de oefeninterland tussen Nederland en Schotland

Het Nederlands elftal speelt vrijdag tegen Schotland in aanloop naar het EK 2024. Voor bondscoach Ronald Koeman betekent het een van de laatste momenten om spelers te testen.

Om die reden heeft hij wat opvallende namen bij Oranje gehaald. Zo maakt Quinten Timber, middenvelder van Feyenoord, voor het eerst zijn opwachting. Voor Koeman is het jammer dat Frenkie de Jong er niet bij is, aangezien hij vooral zal willen testen welke controleur hij náást Frenkie opstelt. De middenvelder van FC Barcelona blijft geblesseerd thuis.

Ook Georginio Wijnaldum maakt zijn opwachting in de Oranje-selectie, zodat Koeman van dichtbij kan bekijken hoe hoog zijn niveau nog is. Hetzelfde geldt voor keeper Marco Bizot, die in de Franse competitie speelt. Koeman zal op de training eens willen bekijken of hij Bizot, Nick Olij of misschien toch Justin Bijlow moet selecteren als derde keeper.

Ronald Koeman over het terughalen van Georginio Wijnaldum: 'Wij hebben niet veel spelers voor zijn rol' Het Nederlands elftal is weer samengekomen op Zeist voor oefenwedstrijden richting het EK in juni. Bondscoach Ronald Koeman mist redelijk wat spelers, waardoor bepaalde puzzelstukjes nog niet samen kunnen vallen. Wél zijn er weer oud gediende terug zoals Georginio Wijnaldum. De bondscoach sprak over zijn ploeg.

Zender en tijdstip Nederland - Schotland

De wedstrijd tussen Nederland en Schotland wordt vrijdag om 20:45 uur afgetrapt en is te zien op de zender NPO 3. Om 20:10 uur begint daar de voorbeschouwing.

Dinsdag is de Johan Cruijff Arena nog het decor van de Ajax Vrouwen tegen Chelsea in de Champions League, vrijdag speelt Oranje in Amsterdam.

Scheidsrechter bij Nederland - Schotland

Erik Lambrechts is vrijdag de scheidsrechter bij Nederland - Schotland. De Belgische ref floot dit seizoen één Champions League-duel (tussen Manchester City en Young Boys, 3-0) en ook twee wedstrijden in de Europa League. De 39-jarige Lambrechts floot in zijn carrière meerdere finales, allemaal in België.

Selectie Schotland

De bekendste namen in de selectie van Schotland zijn Scott McTominay en John McGinn. McTominay speelt op het middenveld van Manchester United bij trainer Erik ten Hag, terwijl McGinn de aanjager is op het middenveld bij Aston Villa. De Engelse club schakelde deze maand Ajax nog uit in de Conference League.

De meest opvallende naam in de selectie is Craig Gordon. De 41-jarige doelman is de aanvoerder van Heart of Midlothian, maar speelde dit seizoen nog geen minuut in de Schotse competitie. Hij miste het eerste dee van het seizoen met een blessure, maar staat nu achter Zander Clark in de pikorde. Clark zit óók in de Schotse selectie.