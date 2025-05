Zo kan Ajax vanmiddag kampioen worden: alles hangt af van Feyenoord-PSV

Ajax kan zich zondagmiddag voor de 37ste keer landskampioen kronen, maar daarvoor zijn ze afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd Feyenoord-PSV. De Amsterdammers staan vier punten voor op PSV met nog drie speelronden te gaan. Sportnieuws.nl zet de scenario’s voor de titelstrijd op een rij.

Ajax leek zich al helemaal op te kunnen gaan maken voor het titelfeest, maar door de 4-0 nederlaag in Utrecht en het 1-1 gelijkspel tegen Sparta, heeft PSV de druk weer kunnen opvoeren. De Amsterdammers staan nog altijd vier punten voor en dat is natuurlijk een mooie buffer met nog drie duels te gaan. Ajax verspeelde in de eerste seizoenshelft van de aankomende tegenstanders alleen tegen FC Twente (2-2) punten, dus een kampioensfeest in Amsterdam lijkt nog altijd het meest logische scenario.

Wout Weghorst bonkt op de deur bij 'spitsloos Ajax': 'Dat doet Brobbey niet' Er ontstaat de laatste tijd een interessante discussie rondom de spitspositie bij Ajax: Brian Brobbey of Wout Weghorst? Robert Maaskant schetst in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine de situatie en geeft zijn overduidelijke voorkeur. "Zonder Weghorst was Ajax bijna spitsloos", concludeert Maaskant.

Zo kan Ajax zondagmiddag kampioen worden

Ajax kan zich vanmiddag voor de 37ste keer tot landskampioen kronen, maar de uitkomst van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV speelt hierbij een cruciale rol. De Amsterdammers hebben momenteel vier punten voorsprong op PSV met nog drie duels te spelen. De opdracht voor de Amsterdammers is simpel: vanmiddag om 16:45 uur winnen van NEC. PSV speelt om 14:30 uur uit bij Feyenoord. Verliest PSV en wint Ajax, dan is de titel binnen voor de Amsterdammers, met zeven punten voorsprong en nog twee duels te spelen. In dat geval kan het kampioenschap de ploeg van Francesco Farioli niet meer ontgaan.

Pakt PSV een punt, dan gaat de kampioensschaal weer terug naar Zeist. Ook een officieuze titel is dan niet meer haalbaar voor Ajax. Bij een gelijkspel van PSV in de Kuip en een overwinning van Ajax op NEC, komt de voorsprong op zes punten. Echter, PSV heeft een veel beter doelsaldo (+58 tegenover +36), wat de titelstrijd nog spannend houdt. Indien PSV wint en Ajax ook wint, hebben de Amsterdammers woensdag tegen FC Groningen aan één zege genoeg om de 37ste titel veilig te stellen. Verliest Ajax of speelt het gelijk tegen NEC, dan mag de koploper zich in de laatste twee speelronden geen fouten meer veroorloven. In de laatste speelronde van het seizoen ontvangt Ajax in eigen huis FC Twente.

Wat Ajax kan leren uit het vorige duel met NEC in Nijmegen: 'Laat die gekte de Ajacieden drijven' Het kan zomaar eens een cruciaal duel worden voor Ajax; het treffen met NEC. Mocht PSV verliezen van Feyenoord en Ajax winnen van de bezoekers uit Nijmegen, dan is het 38e landskampioenschap een feit. Maar echt veel vertrouwen kan Ajax niet putten uit het eerste duel dit seizoen, tenzij ze met één speler in het bijzonder zullen starten.

Ajax bibbert naar de streep

Ajax leek zich al helemaal op te kunnen gaan maken voor het titelfeest, maar door de 4-0 nederlaag in Utrecht en het 1-1 gelijkspel tegen Sparta, heeft PSV toch weer de druk kunnen opvoeren. De Amsterdammers staan nog altijd vier punten voor en dat is natuurlijk een mooie buffer met nog drie duels te gaan. Ajax verspeelde in de eerste seizoenshelft van de aankomende tegenstanders alleen tegen FC Twente (2-2) punten en dus lijkt een kampioensfeest in Amsterdam nog altijd het meest logische scenario.

Hopen op meerdere misstappen van Ajax

PSV mag echter toch weer hopen en ook zij hebben een programma waarin er mogelijkheden liggen. De Eindhovenaren spelen nog drie duels en wonnen tegen al die teams in de eerste seizoenshelft. Toch hebben ze op papier het moeilijkste programma, want ze moeten nog op bezoek bij Feyenoord en het goed draaiende Sparta.

PSV'er Noa Lang komt met gevatte reactie na kritiek op spraakmakende tattoo: 'En dat zonder hersencellen' Noa Lang was zaterdag maar weer eens belangrijk bij PSV. De aanvaller scoorde tijdens de 4-1 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie en sloeg na het duel met een gevatte reactie terug naar de keiharde kritiek die hij eerder deze week te verduren kreeg.

Eén lichtpuntje is er wel voor de ploeg van Peter Bosz: het doelsaldo. Met een verschil van 22 doelpunten (+58 tegenover +36) ten opzichte van de Amsterdammers heeft PSV op dat vlak een belangrijke troef in handen, die nog het verschil kan maken in de titelstrijd. Voor de Eindhovenaren geldt nu slechts één doel: winnen en hopen op nog meer misstappen van de concurrent.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.