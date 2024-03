Zo wordt het restant van MVV - FC Dordrecht maandagmiddag hervat

Het restant van het gestaakte duel MVV - FC Dordrecht wordt maandagmiddag vanaf 14:00 uur uitgespeeld. Vrijdagavond werd de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tot twee keer toe gestaakt. Eerst vanwege ongeregeldheden op de tribune, de tweede keer omdat een fan van een flinke hoogte gevallen was en medische hulp nodig had. Na een staking van 45 minuten werd het duel definitief afgeblazen. Maandagmiddag gaat het duel verder.

Het incident gebeurde ruim vijf minuten voor het einde, bij de stand 1-3. Volgens RTV Maastricht was er toen onrust op de tribunes. Zo zouden fans van Dordrecht ruzie zoeken met supporters van MVV, op de plek waar hun vakken aan elkaar grenzen. Diverse lui trapten tegen de hekken en er werd met bier gegooid. Scheids Robert Dieperink legde de partij stil. Na de hervatting werd er alweer bier gegooid, maar ditmaal gebeurde dat met als doel om de aandacht te vestigen op de supporter die was gevallen.

Restant maandagmiddag

De resterende vijf minuten plus blessuretijd van MVV - FC Dordrecht worden maandagmiddag 4 maart ingehaald vanaf 14:00 uur. FC Dordrecht leidt met 3-1. Er zijn geen fans welkom bij het uitspelen. Het duel werd in de 85ste minuut gestaakt en gaat dus vanaf die minuut verder. Het restant wordt live uitgezonden op ESPN 1. MVV was bezig met een aanvalsopzet ten tijde van het affluiten, dus de wedstrijd zal worden hervat met een scheidsrechtersbal.

Ambulance ingezet, maar fan leeft

De Limburger schrijft dat er een ambulance naar het stadion van MVV is gestuurd. Ook is 'vermoedelijk' een traumahelikopter ingezet, aldus de krant. MVV-directeur Laura van Leeuwen meldde aan hetzelfde medium dat de fan nog in leven is. “De hulpdiensten hebben snel en adequaat gehandeld en danken alle hulpverleners dan ook van harte”, zegt Van Leeuwen. “We doen onderzoek naar de gebeurtenissen en mochten daaruit maatregelen nodig zijn, dan zullen wij die ook treffen.”

Geen update

Er is na zaterdagochtend geen update meer geweest hoe het met de fan is afgelopen.

De supporter wordt nu met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 🙏#YNWA https://t.co/YexGdjKC0c — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) March 1, 2024

⏯️ MVV Maastricht - FC Dordrecht wordt maandag 4 maart om 14:00 uur uitgespeeld, zonder publiek.



De wedstrijd werd gisteravond bij een tussenstand van 1-3 voortijdig gestaakt. pic.twitter.com/U6TNsJ3y7o — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) March 2, 2024