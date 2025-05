Zo ziet de huldiging van landskampioen PSV in Eindhoven er uit

PSV is landskampioen geworden door Sparta op de laatste speeldag met 3-1 te verslaan in Rotterdam. Daarmee hield het Ajax achter zich en kan het feest losbarsten in Eindhoven. Dit zijn de plannen rondom de huldiging in de stad.

De tienduizenden fans van PSV verzamelden zich zondag al in de stad in de hoop daar te kunnen blijven feestvieren. De middag verliep loeispannend voor ze, want tot twee keer toe stond Ajax virtueel boven ze. Maar het kwam goed en dus kunnen de vrij-aanvragen verzilverd worden. Maandag 19 mei is namelijk al meteen de officiële huldiging.

Groot feest in Rotterdam: PSV doet hopend Ajax pijn en is landskampioen Het is groot feest in Eindhoven en omstreken. PSV is voor de 26e keer landskampioen van Nederland. De ploeg van Peter Bosz hield op de slotdag het hoofd koel onder de druk en boekte een overtuigende 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam. Hoewel Ajax de druk flink opvoerde met de 2-0 zege op FC Twente kwam de titel voor PSV uiteindelijk niet meer in gevaar.

19 mei

De gemeente Eindhoven is van plan de huldiging op maandag 19 mei te houden op het Stadhuisplein. Naast het Stadhuisplein wordt ook de Markt ingericht als evenementenlocatie, zo meldt de gemeente op haar website.

Op beide locaties kan de eventuele huldiging live worden gevolgd op grote schermen. Dit gold ook voor de wedstrijd Sparta - PSV. Het 18 Septemberplein, Catharinaplein en de Oude Stadsgracht dienen als extra locaties voor toeschouwers. Als het te druk wordt op het Stadhuisplein en de Markt, kunnen bezoekers ook op deze overloopplekken de wedstrijd en de huldiging live bekijken op grote schermen.

Zoveel geld kost de kampioensschaal van PSV, het bedrag zal je verrassen PSV krijgt zondagmiddag na de laatste wedstrijd van de Eredivisie de kampioensschaal uitgereikt. Al jaren is de iconische trofee hét teken van de landstitel. De Eindhovenaren hielden een hopend Ajax achter zich en mogen met de prijs zwaaien. Maar hoe veel geld is de kampioensschaal waard en hoe zwaar is-ie bijvoorbeeld? Hier lees je er alles over.

Platte kar

De spelers en staf vertrekken maandag om 16.00 uur per 'platte kar' vanaf het Philips Stadion. De rijtoer zal naar verwachting zo'n twee uur duren. De route voert vanaf het stadion via de Frederiklaan, St. Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, 18 Septemberplein, Vestdijk, Hertogstraat, P.C. Hooftlaan en Wal richting het Stadhuis.

PSV-speler Joey Veerman deelt prachtig nieuws met vriendin Chantalle Schilder PSV'er Joey Veerman en zijn vriendin Chantalle Schilder hebben zaterdag, daags voor het kampioensduel van Veerman's club, geweldig nieuws gedeeld. Het koppel uit Volendam is opnieuw ouders geworden, dit keer van hun zoon Jame. Eerder, in september 2023, mochten ze hun eerste kindje verwelkomen: zoon Frenkie Joe.

Vrouwen PSV geen kampioen

Niet alleen de heren van PSV konden dit weekend kampioen worden. PSV Vrouwen had namelijk ook de kans om de Azerion Eredivisie Vrouwen te pakken. In een zinderende laatste wedstrijd ging echter FC Twente ermee vandoor. De speelsters van PSV Vrouwen zouden bij een kampioenschap aansluiten bij de mannen en dus een dubbele huldiging vieren.

Vrouwen FC Twente schrijven geschiedenis met kampioenschap na knotsgekke eindfase vol stress In een knotsgekke slotfase is FC Twente opnieuw kampioen geworden van de Vrouwen Eredivisie. Waar het kampioenschap in de Eredivisie tot de laatste speelronde spannend is, was dit ook zo bij de vrouwen. Het gevecht in de Azerion Vrouwen Eredivisie ging tussen FC Twente en PSV. Met nog tien minuten te spelen leek PSV kampioen te worden, maar alles ging mis.

Programma huldiging PSV

14.00 uur: Start festiviteiten in de stad (Stadhuisplein en Markt)

16.00 uur: Vertrek PSV-selectie en staf vanaf het Philips Stadion

18.30 uur: Huldiging op het bordes van het stadhuis

20.00 - 21.00 uur: Einde programma

Regels

Om het grote volksfeest in goede orde te laten verlopen, heeft de gemeente ook enkele regels opgesteld. Zo geldt er een glas-, blik- en (wegwerp)plasticverbod in de hele binnenstad en langs de route van de platte kar. Ook is het niet toegestaan om rugzakken en tassen mee te nemen die groter zijn dan A4-formaat.

