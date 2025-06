Zoon van bondscoach Ronald Koeman onzeker over toekomst na promotie met Telstar

Ronald Koeman junior was één van de hoofdrolspelers dit seizoen bij Telstar en bekroonde die rol met promotie naar de Eredivisie. Maar de zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal is na het feest onzeker over zijn toekomst.

Met een 3-1 zege op bezoek bij Willem II in Tilburg verzekerde Telstar zich van een terugkeer in de Eredivisie na 47 jaar afwezigheid. Daarna volgde een urenlang feest én onthaal in IJmuiden. "Een hoop mensen stonden ons op te wachten", zegt de net wakkere Koeman junior in gesprek met radiozender Joe.

'Om 06.00 uur sliep ik pas'

"Ik heb zeker een drankje gehad en was pas om 03.00 uur thuis. Om 06.00 uur sliep ik pas, want ik was nog dingen aan het terugkijken en zo. Dan pas ga je het nog een keer allemaal beleven, want tijdens de wedstrijd gaat alles zo snel. Het is bizar allemaal, man."

'Hoop werk aan de winkel'

Er moet nog veel geregeld worden voor de kersverse promovendus om in augustus klaar te zijn voor het Eredivisie-seizoen, weet ook de dertigjarige keeper. "Het kunstgras moet eruit en het uitvak verbeterd, er is een hoop werk aan de winkel met de club. Openen tegen kampioen PSV in Eindhoven? Dat zou wat zijn. Het zijn allemaal mooie affiches."

'Zou gek zijn als er geen interesse is'

Niet alleen de omstandigheden moeten geoptimaliseerd worden, de selectie ook. Koeman junior is onzeker over zijn toekomst bij de club. "Ik heb nog een jaar contract. Pfoe... we gaan het wel zien. Ik heb een goed seizoen gedraaid, dus het zou gek zijn als ik nu zou zeggen dat er geen interesse in mij is."

'Andere gesprekken'

Maar alles veranderde met de promotie naar de Eredivisie, iets dat hij van tevoren zelf ook niet had verwacht. "Zulke gesprekken zullen nu ook anders worden. Als je promoveert, doe je het heel goed. Er zijn wel meer spelers die de aandacht wekken. Dat is geweldig."

Promovendi en degradanten

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint in het weekend van 8, 9 en 10 augustus. Met Telstar promoveerden ook FC Volendam en Excelsior naar de hoogste divisie van Nederland. Willem II, RKC en Almere City spelen volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.