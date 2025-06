Het EK vrouwenvoetbal staat voor de deur, maar bij Spanje zijn de zorgen groot. Aitana Bonmati, de winnares van de Gouden Bal in 2023 en 2024, ligt in het ziekenhuis. Daardoor is het maar de vraag of ze het toernooi in Zwitserland haalt.

De middenvelder van FC Barceloan Femení (27) werd halsoverkop opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hersenvliegontsteking. Daardoro ontbrak ze vrijdag ook tijdens de laatste wedstrijd van Spanje voor het voetbaltoernooi. In eigen land werd met 3-1 gewonnen van Japan.

Dat gebeurde zonder Bonmati. Zij bleek het duel aan een infuus vanuit een ziekenhuisbed, zo liet ze zien via Instagram. Volgens har bondscoach Montse Tomé gaat het om een virale hersenvliegontsteking. Meestal gaat het virus vanzelf over, maar voor Bonmati is het maar de vraag of het snel genoeg gebeurt.

Onzekerheid richting EK

Tomé durft er zijn hand niet voor in het vuur te steken. "Ze is erg belangrijk voor het team. We weten niet hoe lang het duurt. Ik ben geen dokter, dus ik moet er niets over zeggen."

Het EK begint voor Spanje donderdag 3 juli. Dan treffen de Spanjaarden Portugal. Ook België en Italië zitten in de poule. Nederland moet iets langer geduld hebben. De ploeg van Andries Jonker speelt op zaterdag 5 juli het eerste duel. Wales is de tegenstander, waarna nog clashes met Engeland en Frankrijk volgen.

Nederland begint zaterdag aan EK

Nederland won het laatste oefenduel met Finland met 2-1. Dat gebeurde op woensdag dankzij twee goals van Vivianne Miedema. Overigens werd er een dag later wéér tegen de Finnen gespeeld. Toen mochten, achter gesloten deuren, de reserves opdraven. Ook die partij werd gewonnen, ditmaal met 3-0.

Sportnieuws.nl gaat naar het EK

