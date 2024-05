Zorgen voor Ronald Koeman: Nathan Aké valt uit bij Manchester City tijdens belangrijke wedstrijd om Premier League-titel

Tegenvaller voor Manchester City en voor het Nederlands Elftal. Nathan Aké is geblesseerd uitgevallen tijdens de belangrijke wedstrijd tegen Fulham.

In de 21ste minuut schoot Nathan Aké de bal uit om gewisseld te worden. De Nederlandse verdediger had last van zijn voet en moest vroegtijdig het veld geblesseerd verlaten. Kyle Walker nam zijn plek over in het veld.

Winst City

Hiervoor kwam Manchester City al in de 13de minuut op een 1-0 voorsprong via Josko Gvardiol. De eerste kans van de wedstrijd was gelijk raak voor The Citizens. Een droomstart voor City, die ze later uitbouwen naar een 0-4 winst.

Hierdoor nemen ze de eerste plek over van Arsenal die zondag de winst moet pakken tegen het Manchester United van Erik Ten Hag. City heeft nog wel één wedstrijd meer te spelen dan Arsenal, dus The Gunners kunnen zich absoluut geen misstap veroorloven.

Nederlands Elftal

Niet alleen voor Manchester City is de mogelijke blessure van Aké een tegenvaller, maar ook voor het Nederlands Elftal van Ronald Koeman kan dit leiden tot problemen. Het is nog maar even afwachten hoe ernstig de blessure is.

Het Nederlands Elftal kampt de laatste tijd met meerdere geblesseerden. Zo viel Frenkie de Jong op 21 april ook uit met een enkelblessure tijdens de Clásico tegen Real Madrid. Het is al de derde keer dit seizoen dat De Jong een enkelblessure oploopt. In het najaar stond de Nederlandse middenvelder twee maanden langs de kant, en in maart zo'n vier weken. De Jong staat door de blessure van 21 april zo'n vijf weken aan de kant, dus het EK zal waarschijnlijk niet in gevaar zijn.