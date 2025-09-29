De kwaliteit van de arbitrage in de Eredivisie ligt steeds meer onder een vergrootglas. Oud-topscheidsrechters Dick Jol en Mario van der Ende luiden de noodklok over de prestaties van het Nederlandse arbiterskorps. Volgens hen is de afname van kwaliteit een groot probleem dat niet zomaar opgelost zal worden. "De opleiding bij Ajax, PSV en Feyenoord is ook in handen van professionals...", stelt Van der Ende tegen Sportnieuws.nl.

Jol velt een scherp oordeel over de huidige staat van de arbitrage. "Ik vind het zorgwekkend, want elke week wordt bevestigd dat we niet op het juiste pad zitten. Als het eindresultaat een keer op negatieve wijze wordt beïnvloed is dat heel pijnlijk en vervelend, maar het gebeurt te vaak", zegt Jol. Hij haalt daarbij ook de prestaties van Serdar Gözübüyük en Danny Makkelie aan. "Als de nummers één en twee ook al fouten gaan maken, dan maak ik me wel zorgen."

Van der Ende deelt deze zorgen en benadrukt de impact van het probleem. "Ik vind het niet kolderiek, maar maak me eerder zorgen. Het scheidsrechtersvak is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest en dan vind ik het heel jammer dat ik de kwaliteit zó zie afnemen", vertelt de oud-toparbiter, die onder meer WK's, EK's, bekerfinales, wedstrijden in de Champions League floot.

'Raymond van Meenen werkt zich scheel'

De zoektocht naar opvolgers voor de topscheidsrechters blijkt een groot struikelblok. Jol wijst op de inspanningen van Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken bij de KNVB. “Hij werkt zich scheel, maar het lijkt wel alsof hij moet vechten tegen een orkaan. Hij probeert van alles, maar als een scheidsrechter het niet heeft, dan gaat-ie het ook niet leren", vervolgt Jol, die óók nationaal en internationaal op topniveau acteerde.

Straffen uitdelen

Een mogelijke aanpak om scheidsrechters te verbeteren, zoals het schorsen of degraderen naar lagere divisies, is volgens Van der Ende niet de oplossing. "Mensen zeggen: je moet die scheidsrechters schorsen of in de eerste divisie zetten. Maar daar word je niet beter van. Volgens mij ga je dan nog meer de pest erin krijgen. Want als het goed is, dan weet je al dat je slecht gefloten hebt."

Jol ziet het anders en pleit voor een andere benadering. "Straffen vind ik een heel vervelend woord, want iedereen kan een vergissing maken. Alleen, misschien moet een scheidsrechter dan wel één, twee of drie duels op een lager niveau fluiten. Er moet rust in de tent komen en als de scheidsrechters alsmaar fouten blijven maken, dan komt dat er niet. Het wordt van kwaad tot erger. In de voetbalwereld gaat het over honderden miljoenen euro’s, dus als er dan fouten worden gemaakt krijg je gezeik in de tent."

Opleiding en begeleiding onder de loep

Volgens Van der Ende speelt de arbitrageopleiding een cruciale rol in het probleem. Hij wijst op de tekortkomingen in het huidige systeem. "De doorstromingseisen zullen op de schop moeten. Maar wat heel belangrijk is, is natuurlijk de opleiding en de begeleiding. Daar zet ik wel heel sterk mijn vraagtekens bij. Vooral omdat de opleiding van scheidsrechters nog steeds in handen is van het amateurvoetbal. Tot aan de top van de amateurs worden ze dus begeleid door amateurs. Dat is de verkeerde afslag."

Van der Ende pleit voor een professionele aanpak. "Toen ik zelf bij de KNVB werkte, heb ik altijd geopteerd dat je de opleiding in handen moet hebben van het betaald voetbal. Alleen, dat is dan weer teruggedraaid omdat de KNVB vindt dat alles één geheel moest zijn. Maar zo werkt het niet. De opleiding bij Ajax, PSV en Feyenoord is ook in handen van professionals en niet van een paar vader die langs de lijn mee huppelen. Zo gaat het dus nog steeds in de begeleiding van de arbitrage."

Jol beaamt dit en ziet harde maatregelen als noodzakelijk. "Misschien moet er betere begeleiding en coaching komen óf harde gesprekken dat een arbiter eruit moet als die niet geschikt is. Dan moet je afscheid nemen, dat is hard maar in een miljoenenbusiness moeten wel professionals zitten", aldus Jol, die de korte termijn somber inziet. "Dit gaat niet binnen een week of een maand veranderen en dat is heel vervelend..."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.