Zoveel geld kost de kampioensschaal van PSV óf Ajax, replica is nét wat anders

PSV of Ajax krijgt zondagmiddag na de laatste wedstrijd van de Eredivisie de kampioensschaal uitgereikt. Al jaren is de iconische trofee hét teken van de landstitel. PSV heeft 'm in eigen hand voorafgaand aan het uitduel bij Sparta, terwijl Ajax moet hopen op een misstap én zelf moet winnen van FC Twente om met de schaal te zwaaien. In Amsterdam is echter een replica. Wat weten we van dé kampioensschaal?

Omdat het het meest logisch is dat PSV kampioen wordt, is KNVB-directrice Marianne van Leeuwen met de échte schaal in Rotterdam. Een afgezant van de voetbalbond is ook naar Amsterdam met een kopie, omdat ook dáár de landstitel gevierd kan worden. De ontknoping van de 34ste speelronde volg je hieronder.

De kampioensschaal

Het Algemeen Dagblad zocht alle informatie rondom de tinnen schaal met zilveren gloed en woorden erin gegraveerd uit. Hieronder lees je daar de belangrijkste dingen van. De broers Martijn en Jurgen van Zon, en daarvoor hun oom Ties, maken al sinds 1985 de schaal in opdracht van de KNVB. Ook de replica's die de fans van de kampioen kunnen bestellen.

Afmetingen en gewicht

De schalen voor de kampioenen bij de mannen en de vrouwen zijn hetzelfde: een diameter van 49 centimeter en een zwaarte van zo'n vijf kilo. In totaal bestelt de KNVB er elk jaar zo'n 23, voor alle kampioenen in de hoogste competities (ook bij de amateurs).

Replica bij Ajax

De kopie is bijna hetzelfde als het origineel. Zo beschikken PSV en Ajax zondag allebei over bijna identieke schalen. De replica verschilt niet veel van de echte, behalve dat de bedrukking - ‘Kampioen van Nederland’, plus de jaargang - hierop niet met de hand maar met een laser in de schaal is gegraveerd.

Waarde

De schaal is gemaakt van tin, waar ook conservenblikken bijvoorbeeld van gemaakt worden. Ongeveer vijf kilo aan tin, met een waarde van ongeveer 40 euro per kilo, levert een magere waarde van zo'n 200 euro op voor de schaal. Een 'goedkoop' ding dus. "De prijs heeft vooral een symbolische waarde.", zegt Timo Reessink, competitieleider bij de KNVB.

Bier of champagne

Regelmatig krijgen de makers van de schaal de al uitgereikte prijs weer terug in hun werkplaats. Soms omdat er bier of champagne overheen is gegaan, soms omdat een speler de schaal uit zijn handen heeft laten vallen. Van Zon: "Dan geven wij hem nog een opfrisbeurt. Kan-ie daarna de prijzenkast in."

Alles over de Eredivisie

