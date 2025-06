Zoveel goals loopt Memphis Depay achter op topscorer aller tijden van Oranje

De voetballer Diogo Tomas krijgt snel labels op zich geplakt. In het begin van zijn carrière in Finland werd hij de rat, in Nederland groeide hij gauw uit tot cultfiguur, maar voor hemzelf is hij gewoon Diogo. Zichzelf zijn vindt hij het belangrijkste. Al weet hij dat dit niet makkelijk is in de voetbalwereld. Een verhaal over de moeilijkheden van jonge voetballers, anders zijn en eerlijkheid over de verslaving die elke voetballer heeft.