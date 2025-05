Zwangere Mikky Kiemeney zet vraagtekens bij toekomst Frenkie de Jong

Mikky Kiemeney, de vrouw van voetballer Frenkie de Jong, heeft een opvallende TikTok geplaatst. Daarin lijkt ze volgens sommige volgers te hinten op een nieuwe stap voor de middenvelder van FC Barcelona.

Nu het seizoen erop zit voor Barça, is Mikky weer terug in Nederland. Daar laat ze haar blonde lokken behandelen, zo is te zien in de video op TikTok. Haar kapsel ziet er weer stralend uit, maar dat is niet het meest opvallende in het filmpje.

Ajacied Kenneth Taylor en vriendin Jade Anna lopen tegen probleem aan op vakantie: 'Ik kan niks' Ajax-middenvelder Kenneth Taylor geniet met zijn beroemde vriendin Jade Anna van Vliet van een heerlijke vakantie. Toch vallen niet alle activiteiten die ze samen doen in de smaak, zo blijkt uit beelden van de influencer.

Er heerst namelijk verbazing over de kleding van Kiemeney-de Jong. "Ze draagt een AC Milan-shirt", merkt een fan op. Wellicht geeft ze daarmee een hint over de volgende stap in de carrière van de Oranje-international.

Contractonderhandeling

De toekomst van De Jong bij FC Barcelona is namelijk onzeker, zo werdt eerder gemeld door het Spaanse medium Relevo. De club is in gesprek met de 28-jarige Nederlander over een nieuw contract, maar die onderhandelingen verlopen stroef. De huidige verbintenis van de Nederlander loopt nog tot medio 2026, maar Barça wil verlengen om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt.

Maar bij een nieuw contract zou De Jong veel salaris moeten gaan inleveren. Dat lijkt voor De Jong een lastig punt, zeker gezien zijn waarde op het veld. Hij speelde dit seizoen 45 wedstrijden en was belangrijk in het binnenhalen van de landstitel en de Copa del Rey. Barcelona sluit een verkoop niet uit als er een aantrekkelijk bod binnenkomt

'Toekomst Frenkie de Jong bij FC Barcelona hangt aan zijden draadje' Frenkie de Jong draaide een ijzersterk seizoen bij FC Barcelona en hielp de club aan de Spaanse dubbel. Toch is zijn toekomst in Camp Nou allesbehalve zeker. Achter de schermen speelt er meer dan voor de buitenwacht zichtbaar is, waardoor er een vertrek niet uitgesloten is.

AC Milan zou afgelopen winter nog een bod van 35 miljoen op De Jong hebben uitgebracht, maar dat werd toen afgewezen door FC Barcelona. Het lijkt erop dat zijn vrouw een verhuizing naar Italië dus wel zou zien zitten.

Zwangerschap

Mikky en Frenkie verwachten samen hun tweede kindje. Ze kondigden twee weken geleden aan dat Kiemeney opnieuw zwanger is. In 2023 werden ze voor het eerst ouders van zoontje Miles.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.