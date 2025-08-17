PSV kent tot dusver een vlekkeloze competitiestart, maar heeft in de uitwedstrijd tegen FC Twente wel een fikse tegenvaller moeten slikken. Alassane Pléa raakte geblesseerd na ruim een kwartier spelen en lijkt een ogenschijnlijk zware blessure te hebben opgelopen.

Pléa maakt sinds zijn komst naar PSV een uitstekende indruk, ondanks dat hij nog geen doelpunt maakte in dienst van de Eindhovenaren. De spits leek onderuit gehaald te worden door FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper en bleef lang liggen.

Ogenschijnlijk zware knieblessure

Op het eerste oog zag de blessure van de Fransman er absoluut niet goed uit. Het standbeen van Pléa bleef hangen en greep direct naar zijn knie. Hij moest na een minutenlange behandeling zelfs gewisseld worden en dat is een fikse tegenvaller voor Peter Bosz. Hij heeft ook al niet de beschikking over Ricardo Pepi.

Woeste Peter Bosz

Bosz was woest op arbiter Sander van der Eijk, maar de VAR was onverbiddelijk: géén penalty. Door een ongelukkige eigen goal van Max Bruns leidde PSV op dat moment met 0-1. Er was wederom, net als tegen Go Ahead Eagles en PSV, geen vuiltje aan de lucht. En daarmee was er toch een eerste tegenvaller voor de regerend landskampioen.

