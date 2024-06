Albanië maakt nog kans op de achtste finales van het EK 2024 in Duitsland. Zij scoorden in de blessuretijd de gelijkmaker tegen Kroatië, wat de kansen op de knock-outfase vergrootte. Een resultaat tegen Spanje blijft wel nodig. Dat wordt erg lastig, maar er is één meevaller voor de Albanezen. Waar de wedstrijd wordt uitgezonden en wat die meevaller is, lees je hieronder.