08:15 , 19-06-2024 / Laatste Update: 12:50, 19-06-2024

In Groep B treffen Schotland en Zwitserland elkaar. De Schotten verloren het eerste duel kansloos van Duitsland, terwijl Zwitserland een mooie zege op Hongarije boekte. Volg het de wedstrijd via ons liveblog op de voet. De aftrap is om 21.00 uur.