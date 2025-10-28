Steven van de Velde kreeg deze week te horen dat hij niet welkom is in Australië. Daar staat volgende maand het WK beachvolleybal op het programma. Buitenlandse media schrijven volop over de harde beslissing voor Van de Velde, die bijna tien jaar geleden is veroordeeld voor ontucht.

In Groot-Brittannië geldt een andere wetgeving dan in Nederland. Daar wordt seks met een minderjarige altijd gezien als verkrachting, maar dat is hier niet zo. In het geval van Van de Velde is er volgens de Nederlandse wet sprake van ontucht. Om die reden schrijft bijvoorbeeld The Sun wel over de 'opzienbarende Nederlandse volleyballer die een Brits meisje heeft verkracht'.

Van de Velde reisde in 2014 af naar Engeland om daar seks te hebben met een 12-jarig meisje. De beachvolleyballer was op dat moment 19. Hij werd daar twee jaar later voor veroordeeld: vier jaar gevangenisstraf. Uiteindelijk mocht hij zijn straf in Nederland uitzitten en kwam na één jaar weer op vrije voeten. Maar door zijn daad mag Van de Velde het strenge Australië niet in.

Media duiken er vol op

Het Britse medium schrijft erover dat er een online petitie rondging om hem van de Olympische Spelen van 2024 te verbannen. Die werd 90.000 keer ondertekend. 'Van de Velde zei dat hij twijfelde om de Spelen over te slaan en gaf de media de schuld voor het constant benoemen van zijn misdaad.'

Het Duitse BILD heeft het ook over de 'veroordeelde verkrachter'. The Australian en Sydney Morning Herald schrijven ook over Van de Velde. The Guardian en BBC benoemen de beslissing van de Australische regering. Daarbij richten ze zich op een brief die Kyam Maher, procureur-generaal van Zuid-Australië, schreef aan de regering.

Brief aan de regering

Maher was van mening dat Van de Velde geen toegang tot het land mag krijgen. "De overtredingen van deze persoon zijn ronduit afschuwelijk", stelt hij. En Peter Malinauskas, premier van Zuid-Australië, zei: "Wij zijn van mening dat elke zedendelinquent die beschuldigd is van een serieuze zaak ons land niet binnen zou moeten komen."

Ook Van de Velde zelf reageerde op het nieuws dat hij geen visum kreeg en dus niet mee kon doen aan het WK. "We hielden er rekening mee de combinatie van het beleid van de Australische autoriteiten en mijn verleden mogelijk een probleem zou geven voor het verkrijgen van een visum. Deze uitkomst accepteer niet alleen ik, maar ook de rest van het team waarmee we het hele jaar nauw samenwerken."