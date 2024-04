Volleyballers Active Living Orion winnen voor het eerst sinds 2017 de bekerfinale

De volleyballers van Active Living Orion hebben voor de vierde keer de nationale beker veroverd. De ploeg uit Doetinchem was in de finale in de Maaspoort van Den Bosch met 3-0 te sterk voor Limax uit het Limburgse Linne en Maasbracht. De setstanden waren 25-19; 25-20; en 25-18.

Voor Limax was het de kans op de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis, maar die droom viel in duigen. Van een spannende wedstrijd was maandag geen sprake. Orion en Limax speelden dit seizoen al vier keer eerder tegen elkaar. Daarvan won Orion drie keer in wedstrijden met veel spanning, zo werden er meerder vijfsetters gespeeld.

Orion, dat won onder leiding van coach Dirk Sparidans, neemt de beker over van het Groningse Lycurgus. Zij verloren in de halve finales van Orion.

Om 16.00 uur begint in Den Bosch ook de bekerfinale bij de vrouwen. Daar treffen Zwolle en Apollo 8 elkaar in de finale.