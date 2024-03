Oranje Leeuwinnen | Zo ziet de loting voor de vreemde EK-kwalificatie eruit

De Oranje Leeuwinnen horen dinsdag even over 13:00 uur tegen welke landen het loot in de EK-kwalificatie. In Nyon staat de bijzondere loting op het programma.

En Nederland kan eigenlijk alleen maar topploegen loten. Dat komt door een nieuwe speciale opzet van de UEFA, dat er een soort Nations League van heeft gemaakt. Onder andere Engeland, waar Sarina Wiegman nog altijd bondscoach is, en Zweden behoren tot de mogelijke tegenstanders.

De 51 landen die meedoen aan de EK-kwalficatie, zijn verdeeld over drie divisies (A, B en C). En die verdeling is weer gebaseerd op de resultaten in de Nations League. Omdat de Oranje Leeuwinnen groepswinnaar werden in de hoogste divisie van de Nations League, zitten de vrouwen nu ingedeeld in Divisie A, Pot 1.

Nederland neemt het op tegen een land uit Pot 2, 3 en 4. Maar al die landen komen wél allemaal uit Divisie 1 en kunnen dus met recht toplanden worden genoemd.

Oranje Leeuwinnen loting EK-kwalificatie

Pot 1 Nederland Spanje Frankrijk Duitsland Pot 2 Engeland Denemarken Italië Oostenrijk Pot 3 IJsland België Zweden Noorwegen Pot 4 Ierland Finland Polen Tsjechië

Toch is het juist een voordelige loting voor de Oranje Leeuwinnen: de top twee van elke poule plaatst zich rechtstreeks voor het EK. Dat zijn dus in totaal acht landen. Daarnaast mogen de andere twee landen uit de poule meedoen om de grote play-offronde voor de overige zeven tickets. Het overige (zestiende) ticket is voor gastland Zwitserland.

Mocht Nederland de play-offs nodig hebben, komt het in eerste instantie tegen een land uit Divisie C. Het niveau van de landen gaat snel omlaag en een Divisie C-land zou normaal gesproken dan ook geen probleem moeten zijn voor de Leeuwinnen. Daarna wacht nog wel een finalewedstrijd voor een EK-ticket.

Het EK staat in 2025 op het programma en de kwalificatiewedstrijden zijn begin deze zomer. Alsof de Leeuwinnen nog niet genoeg wedstrijden spelen.

Reguliere ronde

Speelronde 1 en 2: van 3 t/m 9 april

Speelronde 3 en 4: van 29 mei t/m 4 juni

Speelronde 5 en 6: van 10 t/m 16 juli

Play-offs