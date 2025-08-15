Wat een van de mooiste momenten uit haar leven moest worden, is voor een Britse voetbalster een nare situatie geworden. De 16-jarige Skye Stout tekende haar eerste profcontract bij Kilmarnock, maar werd getroffen door online pesterijen. De club verwijderde haar post, terwijl de voetbalster grote steun ontvangt.

De transfer van de talentvolle voetbalster werd donderdag aangekondigd op de sociale media van de Schotse klop. Maar daar is een dag later niets meer van terug te zien. De middenveldster komt over uit de jeugdopleiding van Celtic.

Acne

Een prachtig moment voor een jonge voetbalster. Althans, dat zou je zeggen. Stout kreeg te maken met pesterijen en respectloze reacties onder de aankondiging. De 'fans' maakten de acne in het gezicht van de voetbalster belachelijk. Het vrouwenelftal van Kilmarnock besloot de post te verwijderen.

Het ging om deze post, die inmiddels niet meer te zien is op de clubpagina's:

Kilmarnock have been forced to delete a new signing post and video because some sad and pathetic grown “men” thought it was cool to make comments on her skin condition on what should have been the happiest day of her life, signing her first professional contract 😢



Happiness has… pic.twitter.com/ouf9MG5guu — Football Factly (@FootballFactly) August 15, 2025

De nare reacties bereikten ook Stout, die haar sociale media op verborgen zette en foto's verwijderde. De club in de op één na hoogste divisie van Schotland heeft nog niet gereageerd op de situatie.

Grote steun

Een post op X (voorheen Twitter) over de situatie gaat viraal. Hierin wordt de voetbalster gesteund: ' Laten we Skye Stout wat liefde geven namens de hele voetbalgemeenschap en haar een succesvolle toekomst wensen'. Het bericht is ruim dertigduizend keer geliked en krijgt duizenden reacties. 'Je hebt al meer bereikt dan die zielige losers', schrijft één van hen.

Zelfs op het Instagram-account van het mannenteam, waar Nederlander Djenairo Daniels onder contract staat, wordt onder verschillende posts gereageerd. 'Forza Skye, we houden van je!', schrijft een fan. 'Ik hoop dat je een prachtige carrière hebt, Skye!', laat een ander weten. 'Wanneer gaan jullie our girl Skye Scout plaatsen? Dankzij haar ben ik nu fan van jullie'.

Nieuw seizoen

Het seizoen van de Kilmarnock Ladies begint op zondag 17 augustus. Dan speelt de ploeg tegen St. Johnstone. Mogelijk maakt Stout haar debuut mét extra personlijke fans.