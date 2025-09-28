Een enorm succes voor de Nederlandse topsport. Het is de mannen én vrouwen van de Holland Acht gelukt om goud te pakken op het WK. Het is extra bijzonder dat het stel Mick Makker en Tinka Offereins allebei wonnen.

"Super, super bijzonder", zei Makker bij de NOS. "Voor de eerste keer goud op een WK voor de Holland Acht, en dan óók nog bij de dames. En dan ook nog eens als stel." Offereins was verbaasd over de overmacht die de vrouwen in hun wedstrijd hadden: "Ik moet zeggen dat ik na 500 meter heel verbaasd was dat we een boot voor lagen. We hebben dit gewoon geflikt met zijn allen, echt ongelooflijk."

Ook bij de mannen ging het vlekkeloos. Makker: "Ik had eigenlijk na 1000 meter het gevoel van: we gaan dit flikken. Dan moet ik mezelf meteen tot de orde roepen van: niet bezig zijn met het resultaat, terug naar mijn taken. En dan kom je steeds dichter tot het einde, dan sluit je meestal af met een eindsprint. Normaal neem je hem maximaal mee, een furieuze eindsprint, maar dat was eigenlijk niet eens echt nodig."

De formatie van de mannen

In de Nederlandse boot zaten Mick Makker, Jan van der Bij, Finn Florijn, Wibout Rustenburg, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Eli Brouwer, Jorn Salverda en De Vries. Op de EK eerder dit jaar was er in een andere formatie zilver.

Van der Bij sprak: "De jonge talenten maakten het verschil. We hadden een zeer ervaren coach en team om ons heen, bleven kalm en concentreerden ons volledig op de race. We hadden een goede eerste heat en dan wil je niet te vroeg juichen. Dus we hielden ons hoofd koel en bleven hard werken voor de volgende race. En dan zo de overwinning behalen, dat is gewoon geweldig."

De vrouwen

Iets eerder werd de vrouwen acht al met overmacht voor het eerst wereldkampioen in Shanghai. Afgelopen dagen behaalden Roos de Jong en Benthe Boonstra in de dubbeltwee en Tessa Dullemans, Willemijn Mulder, Margot Leeuwenburgh en Lisa Bruijnincx in de dubbelvier al goud voor Nederland. Zondag is de laatste dag van de WK.