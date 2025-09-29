Thijs Zonneveld is stellig: Tadej Pogacar is de beste wielrenner aller tijden. De oud-renner en journalist ziet zelfs dat de Sloveen niet eens voluit hoeft te gaan om de rest op een hoopje te rijden en alles te winnen. Ook laat Zonneveld zich uit over Juan Ayuso, die een tijdje kon volgen, maar waar Pogacar waarschijnlijk niet blij mee was.

"De beste renner ooit, zonder twijfel", vertelt Zonneveld over Pogacar in de podcast In de Waaier. "Als je 27 bent en je hebt dit al gewonnen en je doet het op deze manieren. Het moet allemaal tegenzitten wil hij zichzelf voorbij rijden. Hij doet dit zonder heel diep te hoeven gaan. Daarom kan hij het zo goed controleren." Pogacar werd met een groot verschil wereldkampioen tijdens het WK wielrennen in Rwanda.

Zonneveld constateerde ook dat Pogacar wel erg vroeg aanging. De Sloveen zette op 100 kilometer van de finish een aanval in op Mount Kigali. Zonneveld verbaast zich dat niemand Pogacar kon volgen. Uiteindelijk moesten andere favorieten als Isaac del Toro en Remco Evenepoel allemaal passen.

Juan Ayuso

De enige die kon volgen is Juan Ayuso, ex-ploeggenoot van Pogacar. Zonneveld denkt dat de wereldkampioen daar niet blij mee was. "Voor Pogacar de ergste die erbij kon zijn. Hij heeft hem eindelijk uit de ploeg gewerkt. Pogacar heeft een pesthekel aan hem, net als heel veel anderen bij UAE. Dat uitgerekend hij dan de enige is die kan volgen. Ik denk dat Pogacar daar echt wel van baalde."

Ayuso reed lange tijd als klassementsrenner achter Pogacar voor UAE Emirates. De Spanjaard stond binnen de ploeg echter bekend als iemand die vooral aan zichzelf dacht en weinig deed om zijn ploeggenoten te helpen. Als Ayuso zelf niet meekon bergop liet hij zich vaak lossen zonder zijn teamgenoten hulp te bieden. Vorige week werd bekend dat de klimmer vanaf volgend seizoen voor Lidl-Trek zal rijden om zich daar verder te ontwikkelen in zijn wielercarrière.