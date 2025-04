Bidongooier van Mathieu van der Poel heeft zich bij politie gemeld: 'Vlaag van verstandsverbijstering'

De man die zondag tijdens de slotfase van Parijs-Roubaix een volle bidon in het gezicht van Mathieu van der Poel gooide, heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt, maar hij is verhoord en zou volgens Belgische media 'spijt hebben' van zijn actie, die vermoedelijk is gepleegd in een 'vlaag van verstandsverbijstering'.

Volgens Het Laatste Nieuws zou het gaan om een Belg met de initialen W.D. De man meldde zich zondagavond bij de politiezone Mira in West-Vlaanderen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man is verhoord en dat er een proces-verbaal is opgesteld. Of hij daadwerkelijk vervolgd wordt, is nog niet bekend.

'Poging tot doodslag'

Het incident vond plaats op zo’n 33 kilometer van de finish. Van der Poel reed op dat moment solo aan de leiding, toen hij op een kasseistrook werd geraakt door een bidon die vanuit het publiek werd gegooid. Wonder boven wonder bleef hij overeind en reed hij onbedreigd naar zijn derde zege op rij in het Franse monument.

"Ik krijg zo'n bidon vol op mijn gezicht en dat is genoeg om een kaak te breken", klonk de winnaar na afloop, over het incident waarbij het 50 kilometer per uur een bidon naar zijn hoofd kreeg geslingerd. Eerder had hij het incident al omschreven als 'een poging tot doodslag'.

Mogelijke straf en vervolging

De ploeg van Van der Poel, Alpecin-Deceuninck, noemde het incident eerder al een criminele daad en overweegt aangifte te doen. "Maar ik denk dat het in eerste instantie aan de autoriteiten is om te proberen hier iets mee te doen", zei teambaas Philip Roodhooft. "Misschien is dit wel meer een maatschappelijk probleem dan een koersprobleem."

Belgische media verwachten dat de aangifte maandag officieel wordt ingediend. Ook Van der Poel zelf en de organisatie van Parijs-Roubaix kunnen nog afzonderlijk een klacht indienen bij de politie. Wat de dader mogelijk voor straf te wachten staat lees je in het onderstaande artikel.

Mathieu van der Poel vaker slachtoffer van wangedrag

Het is niet de eerste keer dat Van der Poel te maken krijgt met wangedrag van het publiek. Vorig jaar werd er in Parijs-Roubaix een pet naar zijn wiel gegooid. In de Ronde van Vlaanderen kreeg hij bier over zich heen. Tijdens een veldrit in Hulst in december werd hij bespuugd en kreeg hij zelfs urine over zich heen. En in de E3 Saxo Classic vorige maand werd hij opnieuw bespuugd.