Biniam Girmay is de concurrentie te snel af in finale na massale valpartij in de Tour de France, Richard Carapaz pakt geel

De vlakke derde etappe van de Tour de France werd een prooi voor de sprinters. Het parcours van de langste etappe van deze Tour (231 kilometer) nodigde de renners niet uit om in de aanval te gaan. Het resulteerde in slechts één vluchter, waardoor de sprintersploegen gemakkelijk afstevende op een massasprint in Turijn.

De vluchters hielden zich lange tijd afzijdig deze rit. Door het uitblijven van aanvallen kon het peloton rustig aan doen. Het resulteerde dat vooral de randzaken de gemoederen bezig hield. Vooral Dylan Groenewegen trok veel bekijks met zijn speciale bril. De 'Batman'-bril moet de Nederlandse sprinter een aerodynamisch voordeel geven in de jacht op een ritzege.

Eenzame vlucht

De derde etappe ging van start in Plaisance en voerde via drie beklimmingen van vierde categorie naar Turijn. Daar leken op voorhand de sprinters voor de ritzege te gaan strijden.

Profiel van de derde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Na maar liefst 167 kilometer was het Fabien Grellier (TotalEnergies) die als eerste een aanval durfde te plaatsen. Dankzij zijn demarrage zette hij zijn ploeg even in de publiciteit, maar veel meer leverde zijn actie niet op. Zijn voorsprong werd niet groter dan één minuut op het peloton dat het allemaal wel prima vond. Op 44 kilometer van de streep werd de Fransman ingerekend en begonnen de sprintersploegen aan hun sprintvoorbereidingen. Toch leverde het wel de prijs van de strijdlust op voor Grellier.

Massale valpartij

Mathieu van der Poel was wegens een lekke band niet in staat om de sprint van zijn kopman Jasper Philipsen aan te trekken. Ondanks dat de wereldkampioen snel een nieuwe fiets kreeg was het onmogelijk om weer terug te keren in het peloton dat op hoge snelheid naar de finish reed.

Op iets meer dan twee kilometer van de streep ging er een grote groep renners onderuit in het peloton. Doordat de valpartij in de laatste vijf kilometer plaatsvond krijgen alle renners dezelfde tijd toegekend als de ritwinnaar.

Biniam Girmay sprint naar ritzege

Dankzij de massale valpartij ontbraken er enkele snelle mannen in de strijd om de ritzege. Mads Pedersen leek lange tijd richting de overwinning te spinten, maar hij zag een andere renner over hem heen komen. De Eritreeër Biniam Girmay reed een uitstekende sprint en won zo voor het eerst in zijn carrière in de Tour de France.

🚴‍♂️🇫🇷 | Een koninklijke sprint na een etappe zonder al te veel verhaal. Het zal Biniam Girmay een zorg zijn. Hij heeft zijn eerste ritzege binnen. #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/fGDkvVTFHR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 1, 2024

De 24-jarige renner van Intermarché-Wanty bleef in de straten van Turijn Fernando Gaviria en Arnaud De Lie voor die het podium completeerden. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen kwamen respectievelijk niet verder dan de vijfde en zevende plaats.

Richard Carapaz nieuwe geletruidrager

Op voorhand was duidelijk dat Tadej Pogacar de leiding in het algemeen klassement graag zou willen afstaan. Remco Evenepoel en Richard Carapaz waren daardoor de twee grootste kanshebbers om de gele trui over te nemen. Carapaz slaagde erin om Pogacar te passeren in het klassement, doordat hij als veertiende over de streep kwam.

Dinsdag gaat de grootste ronde ter wereld verder op Frans grondgebied met een belangrijke etappe voor de klassementsrenners. Vooral tijdens de mythische beklimming van de 'Col du Galibier' wordt duidelijk hoe de verhoudingen tussen de grote mannen in het algemeen klassement liggen. Na de beklimming van buitencategorie dalen de renners af naar de streep.

Uitslag derde Tour-etappe

