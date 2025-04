'Buitenaardse' Marianne Vos krijgt lof na bijzondere stap: 'Ellendig lang vertrouwen in haar'

De 37-jarige Marianne Vos maakte vorige week bekend dat ze haar contract bij Visma | Lease a Bike heeft verlengd. Niet zomaar een contract: ze heeft getekend voor de rest van haar carrière. Vos, die al twintig jaar op topniveau presteert, krijgt in de Sportnieuws.nl-podcast volop lof van voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. “Dat is een mooi gebaar”, klinkt het.

Het duo bespreekt in de hun wekelijkse podcast de stelling: ‘Wat Marianne Vos heeft gepresteerd is buitenaards.’ Hoog is er direct duidelijk over: “Ja!”

Vos sloot zich in 2021 aan bij het team toen Visma | Lease a Bike Women werd opgericht. Sindsdien won ze etappes in grote rondes, pakte olympisch zilver en werd wereldkampioen op de weg, in het veld én op gravel.

'Mooie boodschap'

Hoog licht haar bewondering toe: “Zij heeft nu natuurlijk een contract voor het leven getekend bij Visma | Lease a Bike. Dat is echt een mooie boodschap vanuit de ploeg. Ze geven hiermee aan dat ze ellendig lang vertrouwen in haar hebben. Zelf zegt ze dat ze nog niet weet hoe lang ze doorgaat. Ze is 37 en zit al twintig jaar bij de top.”

Hoog vervolgt: “Dat is echt ongelofelijk. Superknap wat zij betekent voor de Nederlandse wielersport. De Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 vindt ze nog ver weg klinken, maar als ze zo doorgaat... Knap hoor, twintig jaar lang zo fit zijn en telkens het beste uit jezelf halen.”

Je vraagt veel van je lijf

Ook Van As spreekt haar bewondering uit: “Ja, echt petje af! Het zegt ook iets over het wielrennen, dat je daarmee zo lang door kunt gaan. Je vraagt veel van je lijf, maar je belast je gewrichten minder.”

Ze besluit: “Het is best bijzonder dat ze een contract voor het leven krijgt. Je moet je realiseren dat sponsoren zich normaal gesproken maar voor een bepaalde periode aan een sporter verbinden. Dat maakt dit echt een mooi gebaar.”

