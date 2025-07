Mathieu van der Poel zorgde zondag voor een sensationele zege in de tweede etappe van de Tour de France, maar het moment na de finish toonde hoe diep hij moest gaan voor de overwinning. De Nederlander moest alles op alles zetten in een sprint met Tadej Pogacar, waarna hij compleet uitgeput en hijgend over de streep kwam.

In de laatste kilometers richting Boulogne-sur-Mer spatte de koers uiteen. Een select groepje van ongeveer 25 renners vocht om de overwinning, terwijl het parcours langzaam omhoog liep. Van der Poel hield zijn zenuwen in bedwang en koos het perfecte moment om aan te zetten van kop af aan.

Met een lange en krachtige sprint wist hij wereldkampioen Pogacar achter zich te houden en zo zijn tweede Tour-etappezege en gele trui binnen te halen. Net als in 2021, toen hij triomfeerde op Mûr de Bretagne en het geel pakte, bewees Van der Poel opnieuw dat hij in de cruciale momenten kan schitteren.

Uitgeput maar voldaan

Direct na de finish was duidelijk zichtbaar hoe diep Van der Poel moest gaan. Zijn ademhaling was zwaar terwijl hij volledig uitgeput op het asfalt lag, omringd door een stormvloed aan camera’s, microfoons en journalisten. Het was een hectisch tafereel waarin de druk en aandacht bijna tastbaar waren.

Toch vond Van der Poel de kracht om zich langzaam omhoog te werken en zich te omringen met zijn teamleden, die hem direct steunden na die zware inspanning. Ondanks de uitputting straalde hij voldoening uit, wetende dat hij een memorabele dubbelslag heeft geboekt.

'Echt uit mijn tenen'

De media stortten zich meteen op Van der Poel, hongerig naar zijn reactie. Ondanks de druk bleef hij kalm en stond hij de pers te woord. "Echt uit mijn tenen kwam het vandaag", klonk hij na afloop. "Ik had eigenlijk niet echt een superdag, maar door de ploeg zat ik overal perfect gepositioneerd."

"Ik had de finale goed bestudeerd. Ik wist dat wie eerst door de bocht kwam een goede kans had om te winnen. Ik zag een wiel naderen, maar ik had net genoeg om het vast te houden", vertelde Van der Poel vol tros. Met zijn tweede etappezege uit zijn carrière en de gele trui op zak, was hij duidelijk dat de Tour nu al niet meer stuk kan.

Geluksmoment voor Van der Poel en vriendin Roxanne

Meteen na zijn indrukwekkende overwinning in Boulogne-sur-Mer was het voor Van der Poel een bijzonder moment om zijn vriendin Roxanne Bertels te omarmen. De Belgische was speciaal afgereisd naar Frankrijk om hem aan te moedigen, en hun innige kus voor de camera’s vormde een mooi en persoonlijk eerbetoon aan zijn harde werk en succes.

Roxanne en Mathieu zijn al jaren een sterk team, verbonden door hun gedeelde passie voor sport en avontuur. Haar steun speelt een belangrijke rol in zijn carrière en dit moment onderstreepte hoe belangrijk hun relatie is in het leven van de wielrenner. Terwijl Van der Poel de gele trui droeg en het podium beklom, applaudisseerde Bertels trots, zichtbaar vol bewondering voor haar partner.

