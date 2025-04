Demi Vollering geeft het 'goede voorbeeld' aan collega-wielrensters: 'Zij ziet er super gezond uit, niet extreem dun'

Demi Vollering had tijdens Luik-Bastenaken-Luik last van een 'maandelijks probleem', zoals ze het zelf omschreef. Ze moest door wat fysieke klachten genoegen nemen met een derde plek. Toch kan haar menstruatie ook als iets positiefs worden gezien.

Steeds meer topsportvrouwen doorbreken het taboe rond de menstruatiecyclus. Onder andere Lieke Klaver, Jutta Leerdam en Always-ambassadrices Femke Bol en Vivianne Miedema zijn erg open over het onderwerp.

De atleten kunnen niet altijd het uiterste uit zichzelf halen als ze ongesteld zijn, zo omschreef ook Vollering. "In combinatie met de warmte, heb ik heel de dag afgezien. Deze derde plaats was het hoogst haalbare. Ik heb gevochten, geprobeerd alles eruit te halen, maar elke centimeter in m’n lichaam wilde het niet.”

Taboe

Wielercollega's Floortje Mackaij en Emma Norsgaard deelden in hun podcast La Course de Gossip ook hun ervaringen met het onderwerp. Ze zijn blij dat het taboe wordt doorbroken en dat de topsportsters überhaupt een menstruatie hebben. Want dat is niet geheel vanzelfsprekend.

"Ikzelf ben al jaren niet meer ongesteld geworden”, vertelt Mackaij in de podcast, geciteerd door het AD. "Ik heb een spiraaltje gehad, die is er sinds twee jaar uit, maar ik ben nog steeds niet ongesteld geworden." Norsgaard probeert drie keer per jaar ongesteld te worden. Haar lichaam is dusdanig ontregelt dat ze geen maandelijkse menstruatie meer heeft.

RED S-syndroom

Dat kan het gevolg zijn van te veel inspanning en te weinig eten: het RED S-syndroom. Het lichaam raakt dan uit balans. "Bij mij gaat alles goed, ik kan nog kinderen krijgen, maar m’n eitjes worden niet genoeg gevoed. Door te weinig eten en mentale stress”, aldus Norsgaard.

Ook Mackaij moet opletten dat ze genoeg eet. "Ik was twee jaar geleden te dun, toen ben ik op hoogtestage ziek geworden en daar heb ik zo’n beetje een jaar lang last van gehad. De afgelopen maanden ben ik ook weer wat afgevallen, maar nu zit ik op een goed gewicht en dat was ook de bedoeling", vertelt ze. "Ik wil vanaf nu proberen normaal te eten en niet meer te hoeven afvallen. Ik hoop dat dat ervoor gaat zorgen dat ik binnenkort ook weer ongesteld word.”

Norsgaard en Mackaij zijn daarom blij dat Vollering menstrueert, hoewel ze daar zelf wat ongemak door ervaarde. "Je kunt Demi echt als het goede voorbeeld zien”, oordeelt Mackaij. "Zij ziet er super gezond uit, niet extreem dun.”