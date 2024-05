Dikke pech voor Visma: wittetruidrager Cian Uijtdebroeks stapt af in Giro d'Italia

Cian Uijtdebroeks moet wegens ziekte afstappen in de Giro d'Italia. De Belg was de wittetruidrager en de nummer vijf in het algemeen klassement. Het is de volgende klap voor Visma-Lease a Bike, dat eerder al Olav Kooij, Christophe Laporte en Robert Gesink verloor.

Er heerst een virus in de Ronde van Italië, zo werd een paar dagen geleden bekend. Ook Kooij moest hierdoor al afstappen. In de negende etappe sprintte hij nog naar zege in Napels, de grootste zege uit zijn carrière.

Virus gaat rond in Giro-peloton: 'Er wordt veel gehoest, gesnoten en gesnotterd' Olav Kooij won zaterdag nog de negende etappe in de Ronde van Italië, maar moest deze ochtend wegens koorts afstappen. De 22-jarige Nederlander is niet de enige renner die de koers na de rustdag heeft moeten verlaten. Wat blijkt: er waait een virus rond binnen het peloton.

Gesink en de Fransman Laporte vielen ook al uit namens Visma. Het tekent nu al een bijzonder ongelukkig verloop van het seizoen voor de ploeg, die vorig jaar nog zo succesvol was. Toen werden alle grote rondes gewonnen door het team dat destijds Jumbo-Visma heette. Dit jaar werden wel Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Dwars door Vlaanderen gewonnen door renners van de ploeg.

Volop valpartijen

Wilco Kelderman moest de Giro al overslaan wegens een gebroken sleutelbeen, de eerdergenoemde Laporte en Dylan van Baarle misten het voorjaar door ziekte. Wout van Aert ontbrak daar door zijn vreselijke val in Dwars door Vlaanderen. Jonas Vingegaard raakte zwaargewond na een val in de Ronde van Baskenland.