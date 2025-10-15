Harrie Lavreysen gaat vanaf nu geen last meer hebben van zijn grote concurrent Jack Carlin. De Schotse baanwielrenner maakte op 28-jarige leeftijd groot nieuws bekend: hij stopt per direct met de sport. Daarmee verliest het baanwielrennen een viervoudig olympisch medaillewinnaar plotseling.

Carlin was de afgelopen jaren zowel individueel als in teamverband met Groot-Brittannië de grote concurrent van de Nederlander Lavreysen en de sprinttrein. De Schot greep wel telkens mis als het om goud gaat, waardoor zijn opbrengst van de laatste zeven jaar alleen maar zilver en brons is. Lavreysen en zijn Nederlandse teamgenoten bleken telkens te sterk in de finale. Zo won Carlin in Tokio (2021) en Parijs (2024) zilver in de teamsprint en brons in de individuele sprint, telkens achter de oranje veelvraat Lavreysen.

Geen 100 procent motivatie

Maar nu is het klaar met die strijd, kondigde Carlin zelf aan in een video-interview met de BBC. In gesprek met de Britse omroep geeft hij aan dat hij niet het gevoel had dat hij nog drie jaar 100 procent kon geven richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het gevolg daarvan is dat hij gewoon per direct helemaal stopt met baanwielrennen. Het gevoel bekroop hem al op vakantie afgelopen winter, toen hij met zijn partner Christie door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Oost Azië reisde.

'Een hele opluchting'

Een zware valpartij tijdens zijn laatste olympische onderdeel in Parijs hielp ook niet mee. Hij kreeg een sluipende realisatie dat zijn einde nabij was. Hij is blij met wat zijn carrière gebracht heeft in een stormachtige tien jaar als toprenner. "Het is een beslissing die niet zomaar genomen is, maar het is ook een hele opluchting. Zelfs toen ik naar de Spelen in Parijs ging, was mijn motivatie al tanende. Ik had al wat blessures en het kostte heel wat energie om daar aan de start te verschijnen. Daarna verwijderde ik mezelf uit de spotlights in de zoektocht naar nieuw vuur, maar dat kwam niet meer. Ik win of verlies met duizendsten van secondes verschil in elke race, dus als ik niet 100 procent kan geven doe ik mezelf geen eer aan."