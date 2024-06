Dit is de vriendin van Danny van Poppel: pitreporter die Viaplay verliet en leed onder online haat

Danny van Poppel (30) gaat in de Tour de France 2024 op zoek naar sprintsucces. De coureur van BORA-hansgrohe won al eens een rit in de Vuelta. Kunnen hij en zijn vriendin ditmaal ook in de Tour juichen? We weten over haar in elk geval dat ze van snelheid houdt.

De vriendin van Van Poppel is namelijk Stéphane Kox (30), een autocoureur die ook F1-programma's presenteerde bij Viaplay. Het kerstkindje (ze werd geboren op 25 december 1993, te Eindhoven) kan zelf ook aardig racen. Ze kwam uit in diverse raceklasses, waaronder European GT4 Series en W Series. Ook stapte ze namens F1-team Alpine in een Lotus E20 voor een testsessie.

Kox studeerde tijdens haar loopbaan als racer ook rechten aan de Tilburg University. Met haar bul op zak kwam ze terecht bij RTL Autowereld, waar ze haar eerste tv-klusjes kreeg. In 2022 werd ze aangesteld bij Viaplay als F1-pitreporter. Ogenschijnlijk was het gezien haar achtergrond een droombaan. Toch was de werkelijkheid niet precies wat ze ervan had verwacht. Begin 2023 hield ze het voor gezien.

Stoppen bij Viaplay

En dat terwijl ze geleidelijk in haar rol groeide, en ook leerde omgaan met de reacties die ze kreeg. "Kijk, je staat als kersverse pitreporter van Viaplay meteen in de spotlights", zei ze tegen het AD. "En iedereen vindt wat van jou. Daarmee kan ik nu veel beter overweg dan voorheen." Bovendien wilde Viaplay met haar door.

Online haat

Toch knaagden er enkele zaken aan haar. Ten eerste wilde ze meer tijd hebben om weer zelf te racen. Ten tweede bevredigde de job haar inhoudelijk niet. "Het heeft me heel veel gebracht, maar ik realiseerde me dat ik er niet gelukkig van werd", zei ze. Wellicht speelde het ook mee, dat Kox te maken kreeg met online haat. Daarover schreef ze een column op Formule1.nl.

"Wij als televisiemakers, journalisten, reporters, et cetera krijgen veelvuldig te maken met dit soort geweld en pesterijen", schreef ze. "Of je nu Formule 1-coureur bent of pitreporter, het raakt je. Het doet wat met je."

Sportief gezin

Kox, de dochter van coureur Peter Kox (winnaar 24 uur van Le Mans) , en Danny van Poppel, zoon van oud-renner Jean-Paul van Poppel, zijn op 22 oktober 2022 getrouwd. De twee zijn niet heel loslippig over hun relatie, dus we hebben geen sappige verhalen over hoe ze elkaar leerden kennen en wanneer de vonk oversloeg.

Wel is bekend dat ze sinds 2019 een koppel zijn. Ergens in 2018 ontmoetten ze elkaar. Via-via kwamen ze met elkaar in contact, zei Van Poppel tegen het Eindhovens Dagblad . " Het klikte tussen ons. Misschien ook omdat we allebei uit Brabant komen."

Monaco

Maar inmiddels wonen ze niet meer in die provincie. Van Poppel is verhuisd naar Monaco. "Er zijn hier altijd wel jongens om mee te gaan trainen. In Nederland word je niet altijd vrolijk als je zes uur in de regen moet fietsen. Daarnaast was Stéphane net klaar met studeren en viel alles op zijn plek", zei hij tegen het ED.

Samen op trainingskamp

Gezien ze zelf sporters zijn en ook uit een sportief gezien komen, hebben ze alle begrip voor de eisen die het werk aan ze stelt. Van Poppel is vaak van huis voor wedstrijden en trainingen, Kox was in haar periode bij Viaplay overal ter wereld om F1-raceweekenden te verslaan.

"Stéphane racet ook altijd nog zelf. We weten allebei wat topsport inhoudt, zijn vaak van huis en vinden het allebei juist fijn om als we samen zijn het over andere dingen te hebben", aldus Van Poppel. Maar soms kon en mocht Kox met de wielrenner mee. "Zo zijn we momenteel in trainingskamp in Oostenrijk en daar mogen de vriendinnen bij zijn", zei Van Poppel bijvoorbeeld in juli 2023 tegen Omroep Brabant.