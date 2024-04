'Dit is nog gevaarlijker': Mathieu van der Poel snapt niets van bizarre extra bocht in Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel reageerde vrijdagmorgen tijdens de persconferentie in duidelijke woorden op de nieuwe 'veiligheidsmaatregel' in Parijs-Roubaix. De organisatie zegt ellende te willen voorkomen in het Bos van Wallers, maar de wereldkampioen heeft er geen vertrouwen in.

"Is dit een grap?", schreef Van der Poel woensdag op X bij beelden van de chicane die voor het Bos van Wallers in het parcours is gelegd. De organisatie van Parijs-Roubaix bevestigde de parkoersaanpassing eerder op woensdag, maar de winnaar van de Ronde van Vlaanderen kan het nog steeds niet geloven.

Is this a joke? 🤔 https://t.co/WkkUe2YC5U — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) April 3, 2024

De rennersvakbond heeft samen met de organisatie van Parijs-Roubaix besloten om in de aanloop naar de kasseienstrook in het Bos van Wallers een chicane aan te brengen. Op deze manier moet er een soort bochtennetwerk ontstaan, waardoor renners niet met 60, maar met 35 kilometer per uur de strook betreden.

'150 slachtoffers'

"Het is goed dat er iets anders geprobeerd wordt", aldus Van der Poel vrijdag. "Maar volgens mij is de chicane niet de juiste oplossing. Het Bos van Wallers is zeker één van de gevaarlijkste passages in het seizoen, maar iets doen om toch maar iets te veranderen is niet de correcte manier."

"Ik zie wel goeie opties voor de komende jaren, maar de chicane nu is volgens mij nog gevaarlijker", stelde Van der Poel. "Remmen aan 60 kilometer per uur op een overweg... Daar zullen 150 renners het slachtoffer van worden. Als je als 20e aan het Bos begint, is dat nog oké. Bij de chicane niet. Rond de vijfde of de tiende positie sta je stil en dan verlies je een halve minuut."

"Ik had me er iets anders bij voorgesteld. Nu is het een trechter van 180 graden. Ik had meer een chicane zoals in de F1 verwacht. Maar als de meerderheid denkt dat het een goed idee is, zal ik erin meegaan." Van der Poel kreeg deze week bijval van onder meer ex-renner Sep Vanmarcke, maar er gaan ook andere stemmen op.

Dylan van Baarle

Dylan van Baarle kwam vorig jaar hard ten val op de gevreesde strook. Om herhalingen te voorkomen is nu op aandringen van de rennersvakbond een actie gestart om de aanloop naar het Bos van Waller wat minder heftig en gevaarlijk te maken. De Nederlands kampioen reageerde iets enthousiaster op X:

Ook Van Baarles ploeggenoot Matteo Jorgenson is een voorstander. "Je kunt beter uitglijden op het asfalt dan op de puntige stenen in het bos", aldus de Amerikaanse winnaar van Dwars door Vlaanderen.

Formule 1-maatregel

Het lijkt erop dat de organisatie naar de Formule 1 heeft gekeken. Daar zijn chicanes namelijk vrij gebruikelijk en ook daar wordt het gedaan om de veiligheid te vergroten. Zo ligt er tegenwoordig op het circuit van Imola een chicane op de plaats waar de legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna op hoge snelheid verongelukte.

Van der Poel titelverdediger

Parijs-Roubaix, het derde wielermonument van het voorjaar, vindt zondag plaats. Mathieu van der Poel verdedigt zijn titel in de Franse eendagskoers. Het Bos van Wallers bevindt zich op zo’n negentig kilometer van de finish, en is traditioneel een sleutelmoment in de race.