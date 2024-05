Dit zijn de twaalf Nederlandse renners die van start gaan in de Giro d'Italia

De eerste grote ronde gaat zaterdag 4 mei van start. In Turijn vertrekken 176 renners om 21 etappes later te finishen in Rome. Namens Nederland doen er twaalf renners mee aan de Ronde van Italië. Maar wie staan er allemaal aan de start dit weekend?

Het laatste Nederlandse succes in de Ronde van Italië dateert uit 2022. In een prachtige blauwe bergtrui was het Koen Bouwman die in etappe 19 op fabelachtige wijze de sprint won na een mooie bergetappe. De renner van Visma | Lease a Bike stond lange tijd op de startlijst, maar kan helaas wegens ziekte niet deelnemen aan de Giro. Zijn plek werd ingenomen door Tim van Dijke. Maar wie moet er deze editie voor succes gaan zorgen?

Giro d'Italia denkt aan Koen Bouwman als blauwe trui-winnaar, terwijl Visma | Lease a Bike hem thuislaat Visma | Lease a Bike reist zonder Koen Bouwman af naar Italië voor de Giro. Op zaterdag start de grote ronde in Turijn, maar de blauwe trui-winnaar van 2022 zal daar niet bij zijn. Daar had de organisatie niet op gerekend.

Kandidaat voor het podium en kansen in de sprint

Veel Nederlandse klassementsrenners staan er niet aan de start. Maar met Thymen Arensman beschikt ons kikkerlandje wel over een gevaarlijke outsider voor de roze trui. Arensman deelt bij INEOS Grenadiers het kopmanschap met Geraint Thomas, al lijkt de ervaren Brit wel net een streepje voor te hebben. Als de renner uit het Gelderse Deil de eerste week niet te veel tijd verliest, kan hij zoals wel vaker in de derde en beslissende week richting het podium rijden.

Dit is Thymen Arensman: hij verloor zijn tand bij valpartij in Vuelta, rivaal van Pogacar en Nederlands hoop voor deze Giro Het Nederlandse wielrennen kende de laatste jaren veel goede renners voor de grote ronden als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Op dit moment melden zich echter weinig nieuwe namen in de bovenste regionen van de klassementen. Gelukkig is daar Thymen Arensman, die de eer hoog houdt.

In het sprintersveld is Nederland beter bezet. Met onder andere Olav Kooij die namens Team Visma | Lease a Bike moet gaan zorgen voor ritzeges. Kooij ziet zelf zes kansen voor de sprint. Maar doordat hij ook zwaardere etappes aankan vergeleken andere sprinters, krijgt hij meer kansen op een etappeoverwinning. Bij zijn debuut in een grote ronde hoopt de 22-jarige uit Numansdorp in ieder geval één rit te winnen.

Namens Visma gaan bovendien Robert Gesink en Tim van Dijke de Giro rijden. Die laatste Nederlander werd vlak voor de start ingevlogen om de zieke Koen Bouwman te vervangen. Van Dijke gaat Kooij ondersteunen in de voorbereiding op de sprints. De 37-jarige Gesink gaat beginnen aan zijn derde Ronde van Italië, waar hij vooral klassementsrenner Cian Uijtdebroeks moet gaan bijstaan in de bergetappes.

Olav Kooij krijgt volledige steun op jacht naar etappezeges in de Giro: 'Met Christophe Laporte en Tim van Dijke hebben we een sterke trein' Normaal gesproken gaat Team Visma | Lease a Bike naar een grote ronde om een goed algemeen klassement te rijden. Deze Giro d'Italia heeft de ploeg echter andere doelen. Het team wil namelijk zoveel mogelijk etappes winnen. Voor Olav Kooij is de belangrijke rol weggelegd om in zijn debuut in een grote ronde voor de nodige successen te zorgen. Sportnieuws.nl vroeg donderdag tijdens de persconferentie naar zijn verwachtingen.

Een andere grote sprinter die graag een etappe op zijn naam wil schrijven is Fabio Jakobsen. Team dsm-firmenich PostNL versterkte zich dit seizoen met de Nederlandse kopman, maar de resultaten zijn tot nu toe nog wat teleurstellend. Een nieuwe ploeg betekent een nieuwe sprinttrein voor Jakobsen, die langzaam maar zeker beter op elkaar ingespeeld raken. De vorm van de 27-jarige uit Gorinchem lijkt ook te verbeteren, dus wie weet kan hij zorgen voor een etappeoverwinning.

In de sprinttrein van Jakobsen zitten met Julius van den Berg en Bram Welten nog twee Nederlanders. Bovendien neemt de ploeg Gijs Leemreize mee die kopman Romain Bardet moet bijstaan in de bergen.

Namens BORA - hansgrohe wordt Danny van Poppel uitgespeeld in de sprints. Zo gewoonlijk is dat niet, want normaal fungeert hij als beste lead-out ter wereld voor zijn kopman. Maar zijn team maakte de beslissing dat niet Sam Welsford maar de 30-jarige Nederlander de kans krijgt in de vlakke etappes. Van Poppel is in goede vorm dus kan hij mogelijk naar een aantal mooie ereplaatsen sprinten.

Opvallende keuze: Danny van Poppel krijgt vlak voor start van Giro d'Italia totaal andere rol Een interessante wending bij BORA-hansgrohe vlak voor aanvang van de Giro d'Italia. De Duitse formatie laat sprinter Sam Welsford alsnog thuis, terwijl beoogde lead-out Van Poppel de kans krijgt in de vlakke etappes. Waar de Nederlandse sprintaantrekker normaal zijn kopman perfect afzet voor de overwinning, mag Van Poppel deze ronde zelf voor succes sprinten.

Bij het Franse Arkéa - B&B Hotels komt David Dekker voor de derde keer in actie in de Giro d'Italia. De 26-jarige sprinter eindigde vorig jaar in de tweede etappe op een knappe tweede plaats. Helaas kwam Dekker een aantal dagen later hard ten val, waardoor hij uiteindelijk moest opgeven. Vorig jaar kwam de zoon van oud-renner Erik Dekker verrassend bovendrijven in Italië, dus zou hij dit kunststukje zomaar kunnen herhalen.

Daan Hoole gaat voor de tweede keer in zijn carrière van start in de Giro. De bijna twee meter lange hardrijder krijgt een ondersteunende rol bij zijn ploeg Lidl - Trek, waar hij zijn kopmannen uit de problemen moet houden. Tot slot maakt Roel van Sintmaartensdijk zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige Nederlander krijgt van Intermarché - Wanty de kans om zonder enige druk ervaring op te doen.

Alle Nederlandsers op de startlijst

Naam Ploeg Rugnummer Thymen Arensman INEOS Grenadiers 2 David Dekker Arkéa - B&B Hotels 24 Danny van Poppel BORA - hansgrohe 48 Roel van Sintmaartensdijk Intermarché - Wanty 98 Daan Hoole Lidl - Trek 115 Fabio Jakobsen Team dsm-firmenich PostNL 144 Gijs Leemreize Team dsm-firmenich PostNL 145 Julius van den Berg Team dsm-firmenich PostNL 146 Bram Welten Team dsm-firmenich PostNL 148 Robert Gesink Team Visma | Lease a Bike 173 Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 174 Tim van Dijke Team Visma | Lease a Bike 178