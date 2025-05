Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: nummer 7 van het klassement gaat niet meer van start

Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

De eerste drie etappes van de Ronde van Italië begonnen niet eens in het land van de Giro zelf. Er werd gestart in Albanië en dat betekende dat meerdere wielrenners Italië dit jaar niet eens gehaald hebben. Ook bij de eerste meters op Italiaanse bodem, ging het mis. In etappe vier noteerde het peloton de derde uitvaller.

Er kan van alles gebeuren tijdens de lange etappekoers. Uitputting, een plotselinge ziekte, een valpartij of te laat finishen. Het is onvermijdelijk dat het peloton van 184 renners de komende weken een stuk kleiner gaat worden. Hier lees je alle uitvallers van de Giro d'Italia 2025.

Giro-favoriet loopt ernstig letsel op in eerste etappe: ploeg komt met medische update De Spaanse wielrenner Mikel Landa heeft een vervelend kwetsuur overgehouden aan zijn val in de slotkilometers van de eerste etappe in de Ronde van Italië. Dat meldt zijn ploeg in een medische update. Landa moet voorlopig in het ziekenhuis blijven.

Knecht van Pedersen valt af

Lidl-Trek domineerde in de beginfase van de Giro, met Mads Pedersen in het roze én in de paarse sprinterstrui. De Deen won drie van de eerste vijf etappes en is dus oppermachtig, ook in de tussensprints. Hij verloor echter voor de start van de vijfde etappe een belangrijke knecht. Landgenoot Sören Kragh Andersen stapte niet meer op, waardoor Lidl-Trek nog maar met zeven renners actief is. Bij die ploeg krijgt de Nederlander Daan Hoole dus extra verantwoordelijkheden.

Voormalig winnaar en belangrijke kracht verlaten Giro

In de zesde etappe was er op de gladde wegen naar Napels een massale valpartij. In de regen in Zuid-Italië vielen meerdere slachtoffers. Jai Hindley, de schaduwkopman van Bora-hansgrohe en winnaar van de Giro in 2022, was de grootste naam.

De naweeën van de massale valpartij waren in de zevende etappe nog duidelijk zichtbaar. Jan Hirt en Michel Ries gingen niet meer van start vanwege de gevolgen van hun val. Verder had Bram Welten het direct zwaar in de eerste echte etappe bergop. Welten moest zodoende de strijd staken. In de vierde etappe was de sprintaantrekker nog van grote waarde bij de ritzege van Casper van Uden. Nu moet de Nederlandse sprinter de Giro dus voortzetten zonder zijn belangrijke luitenant.

Giro d'Italia op zijn kop na chaotische etappe: topfavorieten verliezen veel tijd, enorme pech voor Nederlander De negende etappe van de Giro d'Italia beloofde op voorhand spektakel en dat bleek in de praktijk ook zeer zeker zo te zijn. De 'gravelrit' zorgde voor grote tijdsverschillen en een nieuwe drager van de roze trui. Voor onder meer topfavorieten Juan Ayuso en Primoz Roglic en de onfortuinelijke Nederlander Thymen Arensman waren de druiven zuur. Wout van Aert kon als ritwinnaar eindelijk weer een keer juichen.

Koen Bouwman was in etappe negen de tweede Nederlandse uitvaller. Daags na de zege van zijn ploeggenoot Luke Plapp is de renner van Jayco AlUla ziek wakker geworden en moest zich afmelden. Vijf etappes overleefde het peloton ongeschonden. In etappe veertien meldde Colombiaan Brandon Rivera zich af. De belangrijke renner van INEOS Grenadiers was ziek.

Klassementsman valt uit

Na een valpartij op zaterdag kon Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ook niet meer opstappen. De Italiaan stond zevende in het algemeen klassement, maar moest opgeven vanwege pijn aan zijn rechterbeen.

Uitvallers Giro d'Italia

Etappe 1:

Geoffrey Bouchard (Decathlon - AG2R La Mondiale)

Mikel Landa (Soudal - Quick Step)



Etappe 4:

Nickolas Zukowsky (Q36.5)



Etappe 5:

Sören Kragh Andersen (Lidl-Trek)



Etappe 6:

Jai Hindley (Bora-hansgrohe)

Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck)

Dion Smith (Intermarché-Wanty)

Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani)



Etappe 7:

Jan Hirt (Israel-Premier Tech)

Bram Welten (Team Picnic PostNL)

Michel Ries (Arkéa - B&B Hotels)



Etappe 9:

Koen Bouwman (Team Jayco AlUla)

Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious)



Etappe 14:

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)



Etappe 15:

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Ineens schrik in 'rustige' sprintetappe Giro d'Italia: opgave na valpartij met leider Mads Pedersen erbij De Giro d'Italia reed dinsdag voor het eerst over Italiaanse wegen, na de drie openingsdagen in Albanië en een rustdag. Het peloton deed het rustig aan in het zuiden van het land, mede doordat het een sprintersetappe is en alle ogen dus op de laatste meters zijn gericht. Maar met 130 kilometer te gaan schrokken de renners ineens wakker.

Mikel Landa

De eerste etappe kende direct twee uitvallers. Mikel Landa, de Spaanse kopman van Soudal Quick-Step, viel hard op lager gelegen stoep en moest opgeven. Hij werd direct afgevoerd naar het ziekenhuis. Een domper voor de Bask, die vooraf als een van de favorieten voor de eindwinst werd aangewezen.

TV-gids: Dit is waar je de Giro d’Italia 2025 live kunt volgen De 108e Giro d'Italia is begonnen! De strijd om de roze trui gaat van start met de drie etappes door Albanië. Gedurende drie weken leggen de renners 3.500 kilometer af, met spannende ritten door Italië, tijdritten en bergetappes. De eerste weken bieden volop actie voor wielerfans, met tal van kanshebbers die de strijd om het klassement aangaan.

De Fransman Geoffrey Bouchard kwam op hetzelfde moment ten val en moest zijn Giro ook staken in de eerste etappe. De renner van Decathlon-AG2R La Mondiale kwam hard ten vel samen met Jay Vine, die zelf wel doorfietste.

Dit is Thymen Arensman: helm redde zijn leven in Vuelta en door tranendal in Giro d'Italia ging het roer om Het Nederlandse wielrennen kende de laatste jaren veel toprenners voor de grote ronden als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Op dit moment melden zich echter weinig nieuwe namen in de bovenste regionen van de klassementen. Gelukkig is daar Thymen Arensman die de eer hoog houdt.

Nederlanders

De Giro d'Italia 2025 kent met Bram Welten de eerste Nederlandse uitvaller.. Zeventien Nederlanders stonden aan de start van de grote ronde. Team Visma | Lease a Bike nam de meeste Nederlanders mee: vijf om precies te zijn. De 37-jarige Wout Poels hoopt de ultieme trio te verzekeren: hij won al etappes in de Vuelta en de Tour de France, maar nog nooit in de Giro.

Deze zeventien Nederlandse wielrenners rijden in de Giro d'Italia: veteraan mikt op etappewinst De Giro d'Italia staat voor de deur. De grote wielerronde wordt van 9 mei tot en met 1 juni gereden en bevat meerdere Nederlandse kanshebbers voor etappewinst. De zeventien Nederlandse wielrenners beginnen alleen niet in Italië.

Als er één Nederlander voor succes in het algemeen klassement moet zorgen, dan is dat Thymen Arensman. Hij werd vorig jaar zesde, maar sloeg in de eerste etappe direct mis. In de eerste etappes in Albanië verloor hij al dik twee minuten op de roze trui.