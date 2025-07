Dylan Groenewegen gaat spoedig voor Unibet Tietema Rockets tekenen. De ploeg die is ontstaan uit een Youtube-kanaal zal de Nederlandse sprinter ophalen als zijn contract bij Jayco AlUla is afgelopen. Groenewegen rijdt met die ploeg eerst nog de Tour.

Groenewegen heeft een aflopend contract bij Jayco AIUla en daar gaat Unibet Tietema Rockets van profiteren, zo melden de Britse journalist Daniel Benson en Wielerflits. Daarmee verlaat de Nederlander na vier jaar zijn Australische ploeg. Daardoor lijkt het erop dat de Tour de France die zaterdag van start gaat, Groenewegen zijn laatste voor zijn huidige ploeg wordt.

Voor de sprintetappes is Groenewegen wel weer een van de belangrijkste kanshebbers samen met onder andere Tim Merlier, Jonathan Milan en Jasper Philipsen. De Nederlander won eerder al zes ritten in de grote Franse koers. Ook won Groenewegen drie ritten in Parijs-Nice en Brugge–De Panne, en daarnaast won hij ook Kuurne–Brussel–Kuurne, vijf keer Veenendaal-Veenendaal en werd hij twee keer Nederlands kampioen op de weg.

Gebroken traditie in Tour de France doet pijn bij Dylan Groenewegen: 'Ik vind het echt zonde' De Tour de France en een sprintfinish op de iconische Parijse straat Champs-Elysées gaan hand in hand, maar dit jaar niet. De organisatie koos ervoor om de traditionele laatste etappe dusdanig aan te passen, dat de klassementsmannen nog op moeten passen en de sprinters 'hun dag' niet zomaar cadeau krijgen. De Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen baalt er als een stekker van.

Risico's

Voor de start van de Tour sprak Groenewegen nog met Sportnieuws.nl. De Nederlander had het onder andere over de risico's die hij moet nemen als sprinter in de slotfase van een rit. "Je wordt iets ouder en volwassener in de omgang. Als je eenmaal in de koers zit en daar induikt, daar horen risico's bij. Het is ook niet dat ik dingen anders aanpak omdat ik vader ben. Nee dat zeker niet. Als ik dat in mijn achterhoofd zou hebben, dan denk ik ook dat ik geen sprinter meer ben. Ik hoop dat dat lang wegblijft."

Dylan Groenewegen openhartig over risico in Tour de France: 'Anders ben ik geen sprinter meer' Dylan Groenewegen staat morgen aan de start van de eerste etappe van de Tour de France. De Nederlandse sprinter hoopt daar de gele trui binnen te slepen. Sportnieuws legde hem voorafgaand aan de Tour nog wat pittige dilemma's en stellingen voor de kiezen.

Unibet Tietema Rockets

De ploeg Unibet Tietema Rockets is er een met een opvallend verhaal. Het team werd opgericht door een Youtube-kanaal bestaande uit Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester. Eerstgenoemde was vooral aanjager van het oprichten van een team en hij besloot zelfs om zelf professioneel te gaan rijden. Uiteindelijk was dat geen lang leven beschoren, maar het team bestaat nog steeds. Volgend jaar lijkt Groenewegen zich dus bij hen aan te sluiten.