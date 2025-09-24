Als je een van de beste renners van het peloton bent, dan verdien je bakken met geld. Vraag het maar aan wielrenners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Maar ook zij hadden voorgangers, zoals Peter Sagan, die nog 'in de luwte' hun verdiende geld konden uitgeven aan de gekste dingen. De Slowaak is openhartig over zijn vroege verslaving, die hem bijna zijn carrière kostte.

Ex-toprenner Peter Sagan (35), drievoudig wereldkampioen op de weg en zevenvoudig winnaar van de groene (sprinters)trui in de Tour de France, zit er financieel warmpjes bij. Maar dat was niet altijd zo; in het begin van zijn carrière zat hij vaak krap en investeerde hij veel geld in een passie die hem later bijna boven het hoofd groeide.

Al op 19-jarige leeftijd grapte hij: "Ik wil een rijke vrouw die voor me zorgt." Destijds besteedde hij naast het fietsen misschien nog wel meer tijd aan een andere passie: het spelen van videogames op zijn PlayStation. Toen hij eenmaal succesvol werd, kocht hij een console en een grote plasma-tv.

Plasma-tv en PlayStation

"Ik begon geld te verdienen door wedstrijden te winnen. Maar wielrennen is financieel een erg veeleisende sport; onderdelen gaan constant kapot of banden slijten, of je wilt een nieuw onderdeel. Al het geld ging toen naar reparaties, maar de eerste grote investering was een plasma-tv en een PlayStation," onthulde het Slowaakse wielerfenomeen in een vermakelijke tv-show in zijn vaderland Slowakije

Bijna verslaafd

Hij gaf toe dat hij bijna verslaafd raakte. "Ik bleef maar spelen en spelen en trainde niet eens meer. Ik speelde de ene game na de andere, en toen ik de derde wilde kopen en mijn geld op was, stapte ik weer op de fiets," vertelde hij.

Uitstekende investeerder

Tegenwoordig heeft hij echter verre van financiële problemen. Integendeel, hoewel hij zelden openlijk over zijn vermogen en geld praat, heeft hij volgens een bekende Zwitserse bank uitstekend geïnvesteerd en zijn portefeuille vorig jaar met maar liefst 129 procent laten groeien. Naast andere activiteiten heeft Sagan ook zijn eigen luxehotel in de stad Zilina opgericht en bezit hij een pand op een lucratieve locatie in Monaco.