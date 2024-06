Fabio Jakobsen en Mark Cavendish staan al meer dan een uur(!) achter op Tadej Pogacar na twee Tour-etappes

Opnieuw een zware dag voor Fabio Jakobsen in de Tour de France. De sprinter van Team dsm–firmenich PostNL heeft het dit jaar bijzonder moeilijk als de weg wat omhoog loopt en ook zondag bracht hem dat in de problemen.

Jakobsen baalde eerder dit seizoen tijdens de Ronde van Italië al stevig, omdat hij het peloton niet kon volgen zodra de weg omhoog liep. Hij liet toen weten te denken dat het aan zijn trainingen lag, die sinds zijn overstap naar de Nederlandse ploeg waren veranderd.

Fabio Jakobsen gaat niet meer van start in Giro d'Italia na zware valpartij Fabio Jakobsen verlaat de Ronde van Italië vanwege de gevolgen van zijn valpartij. De 27-jarige sprinter van team dsm-firmenich PostNL werd in de elfde etappe onderuit geschept door een andere renner, waardoor hij hard in contact kwam met het asfalt. Donderdagochtend werd duidelijk dat hij niet in staat is om de ronde voort te zetten.

Ook in de Tour is hetzetfde patroon te zien bij de voormalig Nederlands kampioen. Zaterdag in de eerste etappe kwam hij met onder meer de kotsende Mark Cavendish ruim 40 minuten naar winnaar Romain Bardet over de streep. Een dag later, in een minder zware etappe, moesten beide renners het peloton opnieuw laten gaan.

Waar Cavenish in het gezelschap van onder meer ploeggenoot Cees Bol met nog 50 kilometer te gaan zo'n anderhalve minuut achter het peloton reed, had Jakobsen al drie minuten achterstand. Ook de Nederlander had gezelschap van een aantal ploeggenoten.

Aan de finish had de grote groep met sprinters als Dylan Groenewegen uiteindelijk ruim 20 minuten achterstand op dagwinnaar Kévin Vauquelin. Jakobsen en Cavendish kwamen met flink wat ploeggenoten 24.35 minuten na de eerste renner over de streep. Na twee dagen hebben de twee zo al meer dan een uur achterstand op leider Tadej Pogacar.

Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar pakt de gele trui, Primoz Roglic moet inleveren De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De tweede etappe werd een prooi voor Kévin Vauquelin. De gele trui wisselde van schouders: Romain Bardet kwam net tekort en Tadej Pogacar sloeg zo zijn slag. Frank van den Broek raakte zijn groene- en zijn witte trui kwijt. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Alles over de Tour de France

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.