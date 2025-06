Debbie De Cauwer, de 51-jarige dochter van de populaire Belgische wielercommentator José De Cauwer, is overleden. In 2016 kreeg ze de diagnose borstkanker, die haar nu fataal is geworden.

Haar man Marino Punk liet via Facebook aan de volgers van het stel weten dat De Cauwer overleden is. "Met immens verdriet moet ik het jammerlijke nieuws brengen dat mijn geliefde vrouwtje Debbie De Cauwer, vandaag omstreeks 12 uur in intieme familiekring is overleden. Rust zacht, liefste. Voor altijd in ons hart." Het afscheid van Debbie vindt plaats op zaterdag 5 juli om 11.30 uur op de begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen.

De Cauwer kreeg in 2016 borstkanker en kwam die ziekte toen te boven. Na succesvolle chemokuren werd ze genezen verklaard, maar later kwam de ziekte terug. Dit keer overleefde De Cauwer het dus niet, waardoor haar familie afscheid van haar heeft moeten nemen. De dochter van De Cauwer laat vier kinderen achter. De commentator zelf bevestigde het nieuws aan Het Laatste Nieuws. "Na de zware behandeling ging het even goed, maar Debbie is opnieuw ziek geworden", zo liet hij weten.

Jose De Cauwer

De Cauwer is zelf een voormalig wielrenner uit België die nu al jaren furore maakt als commentator. Hij reed vijf keer de Tour de France. Zijn enige etappesucces in een grote ronde was tijdens de Vuelta van 1976. Daar droeg De Cauwer ook drie dagen de rode leiderstrui. Na zijn carrière als renner werd de Belg in eerste instantie coach van de nationale ploeg en later richtte hij zich op het commentaar geven bij wedstrijden.

Tegenwoordig is hij dus actief namens de Belgische zender VRT, waarbij hij co-commentator is bij grote rondes als de Tour de France, de Giro d'Italia en de Vuelta. Ook is hij actief als commentator bij voorjaarsklassiekers als Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche.