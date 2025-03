IJzersterkte Mathieu van der Poel slaat direct toe met prachtige zege in zenuwslopende Milaan-San Remo

Mathieu van der Poel heeft een geweldige editie van Milaan-San Remo gewonnen. Op de Cipressa en de Poggio werd het een strijd tussen twee vrienden: Tadej Pogacar en Van der Poel. Laatstgenoemde trok in een schitterende strijd aan het langste eind en won de sprint. Het is de tweede keer dat Van der Poel het Italiaanse monument wint.

Nadat Pogacar eerder op de Cipressa al aanviel en alleen Van der Poel en Filippo Ganna konden volgen, deed de Sloveen het op de Poggio dunnetjes over. Ganna moest toen lossen en ook de Nederlander leek het wiel van Pogi niet langer te kunnen houden. Dat lukte echter wel.

Op de top van de Poggio probeerde Van der Poel het zelf een keertje. Ook hij leek zijn concurrent te lossen, maar de wereldkampioen kon net aan aanhaken bij de Nederlandse alleskunner op de fiets. Samen reden de twee vrienden naar de finish, maar niet voordat ook Ganna weer aansloot. In de sprint ging Van der Poel vroeg aan en niemand kwam hem meer voorbij. Ganna moest het doen met een tweede plek en Pogacar werd derde.

🚴🇮🇹 | Het is Van der Poel, het is Van der Poel! MVDP wint Milaan-Sanremo voor de tweede keer na een spetterende finale. Ongelooflijk! 🙌🇳🇱



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/vX4goaC1Cr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 22, 2025

Kopgroep krijgt weinig ruimte

Al om half elf vertrokken de heren aan de 289 kilometer lange race langs de Italiaanse kust. Er werd gelijk hard gereden en een kopgroep kwam maar moeilijk weg. Uiteindelijk kwamen er negen man weg uit het peloton en kregen zij de voorsprong. De ploeg van Van der Poel, Alpecin-Deceuninck, zorgde ervoor dat die voorsprong niet te groot werd en behield zo de controle in de koers. Ook Lidl-Trek deed wat kopwerk. Pas met nog zo'n 50 kilometer te gaan, toen de voorsprong geslonken was naar anderhalve minuut, kwam UAE naar voren in het peloton.

Met nog 27 kilometer te gaan werden de laatste renners opgeraapt door het peloton. Dat was ook het moment dat Tim Wellens aan de boom ging schudden voor Pogacar. Het tempo ging rap omhoog onder aanvoering van de Belg. Dat zorgde ervoor dat Jasper Philipsen overboord ging. Even later ging Pogi zelf. Met nog iets minder dan 24 kilometer te gaan ging de Sloveen er vandoor. Alleen Van der Poel en Filippo Ganna konden de wereldkampioen volgen.

Opvallende outfit

Door het slechte weer tijdens de eerste paar uur in de koers was het peloton volledig gehuld in regenjacks. Zo ook Pogacar. In plaats van zijn witte regenboogtrui, droeg hij een zwarte jack eroverheen. Toch viel ook dat op, gezien de mouwtjes en de kraag in de kleuren van de regenboog.

🚴🇮🇹 | Andiamooooo! Pogacar probeert het op de Cipressa en probeert de rest uit te roken! ️🎬🎬



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/GEmkjjy2SI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 22, 2025

Het leek erop alsof Pogacar dus gekozen had om geen witte broek te dragen, maar niks bleek minder waar. Toen de regenjacks uit gingen en de beenstukken af, kwam daar het volledige witte tenue van de Sloveen tevoorschijn, net zoals bij collega-wereldkampioen Lotte Kopecky.

