'Jonas Vingegaard ligt nog steeds in Baskisch ziekenhuis, terugvlucht naar Denemarken niet mogelijk'

Negen dagen na zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland ligt Jonas Vingegaard nog altijd in het ziekenhuis van Vitoria-Gasteiz, schrijft het Spaanse medium AS. Door de klaplong die hij opliep, kan hij nog niet met het vliegtuig terug naar zijn thuisland Denemarken.

Vingegaard kwam tijdens de wielerronde hard ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen, liep een klaplong op en had ook inwendige bloedingen. Ook Wout van Aert (ook Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel en Jasper Stuyven waren bij de harde crash betrokken. Met hen gaat het inmiddels een stuk beter.

Zes weken wachten met vliegen na klaplong

Vingegaard zou volgens AS dus nog altijd in het Baskische ziekenhuis liggen. Hij is geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de klaplong zorgt ervoor dat hij nog niet terug naar Denemarken kan vliegen. De druk in de cabine van een vliegtuig kan voor complicaties zorgen.

Medici raden aan om zo'n zes weken te wachten met vliegen na het oplopen van een klaplong. De renner en zijn team zouden volgens het medium het aanbod hebben gekregen van een terugvlucht met een speciaal medisch vliegtuig, maar daar is nog geen beslissing over genomen.

Vrezen voor Tour-deelname

Merijn Zeeman, ploegleider van Visma | Lease a Bike, vreest al voor de Tour de France-deelname van de titelverdediger. "Jonas trekt enkel naar de Tour als hij honderd procent is. De hoogtestage op de Sierra Nevada vanaf 6 mei mist Jonas al zeker. Als hij al naar de Tour gaat, zullen we het via een andere route moeten doen. Lukt het niet, moeten we met een ander scenario komen."

Inmiddels is wel al zeker dat Belg Van Aert niet meedoet aan de Giro d'Italia, die op 4 mei start.