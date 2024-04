Kassa Mathieu van der Poel rinkelt: wereldkampioen keert zichzelf meer dan één miljoen euro uit

Zondag staat het derde wielermonument op het programma met Parijs-Roubaix. De kasseienklassieker is een loodzware wedstrijd waar valpartijen en lekke banden op de loer liggen. Na de overwinning van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen staat hij in Frankrijk aan de start om zijn titel te verdedigen. In dit artikel kun je lezen hoeveel de wereldkampioen kan verdienen als hij zondag wint.