Met groot vertoon van macht schreef Tadej Pogacar ook het EK wielrennen op zijn naam. Na afloop was echter niet zijn nieuwe monstorsolo, maar vooral het gedrag van de toeschouwers langs het Franse parcours het gesprek van de dag.

Ellen Hoog en Naomi van As hebben de beelden van het EK wielrennen vol verbijstering zitten kijken. De twee voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers wisten niet wat ze zagen, zo vertellen ze in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast.

'Klappen op zijn rug'

"Hij werd lastig gevallen door toeschouwers", begint Hoog met irritaties in haar stem over de bizare beelden van de kilometers waarin Pogacar solo op weg was naar de winst. "Daar hebben we het al vaker over gehad, want wat een debielen staan er langs de weg.” Van Asvalt haar oud-ploeggenote direct bij: “Daar word je toch agressief van?"

Hoog: “Er was eerst een man die een trapbeweging maakte, maar zich inhield op het laatste moment. Dat denk ik echt: wat ben jij voor triest figuur.” Van As: “Een soort dreigen was het.” Hoog: “Volgens mij had Pogacar het niet eens door. Vervolgens kreeg hij een paar klappen op zijn rug en toen zaten er wat stickers op zijn rug.”

Keiharde hoek

"Ik vind het heel knap dat je dan gewoon doorfietst", aldus Van As over Pogacar, die ijskoud solo naar de zege snelde. "Ik begrijp het wel, maar…” Hoog: “Ze zijn al die debielen langs de kant wel gewend.” Van As: “Ja, maar toch niet dat ze op je rug zit te slaan, even serieus. Dat vind ik wel echt next level.”

Hoog lachend: “Jij was afgestapt en had een keiharde hoek gegeven, denk ik.” Van As: “Ik had zo een voorwiel in zijn smoel gesmeten. Nee serieus, er worden weleens dingen gegooid zoals die bidon met Mathieu van der Poel, maar dat je gewoon aangeraakt wordt… En dat er een soort van sticker op je rug wordt geplakt. Echt gestoord.”

Parkoersverbod

Een oplossing lijkt niet direct voorhanden. Hoog denkt aan meer hekken en politie, Van As pleit voor een schorsing als de daders worden gevonden: “Een parkoersverbod.” Uiteraard beseft ze dat dat praktisch onuitvoerbaar is. “Maar mijn god, blijf met je poten van die wielrenners af. Echt ongelooflijk.”