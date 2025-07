Hij verloor al zijn Tourzeges vanwege dopinggebruik, maar dat weerhoudt Lance Armstrong er niet van om anderen uit te leggen hoe je de Tour de France wél moet winnen. In zijn podcast 'The Move' deelt hij zijn 'winnaarsmentaliteit' en dat valt bij veel wielerfans verkeerd.

"Het is de Tour de France. Drie weken. Tweehonderd man op de weg. Iemand valt voor je, je kunt niet stoppen, je rijdt eroverheen en breekt je sleutelbeen. Dan lig je eruit", beschrijft Armstrong de moeilijkheid om de Ronde van Frankrijk te winnen. "Of je krijgt een vreemd buikvirus, precies voor de eerste grote bergetappe. Dan lig je er ook gewoon uit."

Toen Armstrong werd gevraagd hoe belangrijk de juiste winnaars mentaliteit is, antwoordde hij zonder twijfel dat niemand anders die had. Hij nam zijn oud-rivaal Jan Ullrich als voorbeeld. Volgens Armstrong had Jan alles: meer talent, meer kracht en meer potentie dan hijzelf. Toch was Ullrich volgens hem te afwachtend. "Hij dacht gewoon: Ach, we zien wel. Ik kan me dat niet voorstellen", zegt Armstrong. "We zien wel? Nee. Fuck dat. Wij gaan bepalen hoe het gaat."

Lance Armstrong krijgt het zwaar te verduren na zijn uitspraken

De reacties op Armstrongs uitspraken lieten niet lang op zich wachten en waren fel. Op sociale media werd hij onder meer beticht van een 'doping-mentaliteit'. "Een bedrieger! Ik moest mijn dochter de documentaire over jouw schandaal laten zien, zodat ze nooit zo zou worden als jij als renner... Zo beschamend, en die brutaliteit is pure narcisme", schreef een gebruiker op X.

Anderen wezen op eerlijke renners in hetzelfde tijdperk als Armstrong. "Miguel Indurain had die mentaliteit ook. En die won altijd zonder vals te spelen", klinkt het. Echter blijft het daar niet bij. "De meest walgelijke dopingzondaar en pestkop. Je bent minder waard dan een gebruikte luier", is de reactie kraakhelder.

The mindset it takes to win the Tour de France. pic.twitter.com/oJM4UnTULa — Lance Armstrong (@lancearmstrong) July 1, 2025

Lance Armstrong: van wielerheld tot omstreden publiek figuur

Ondanks alle kritiek en zijn veroordeling voor dopinggebruik blijft Armstrong zichzelf voortdurend in de schijnwerpers plaatsen. De Amerikaan was jarenlang niet alleen de grote wielerheld met zeven Tour de France-titels, maar ook een symbool van hoop als kankeroverlever en zijn oprichting van de Livestrong Foundation maakten hem geliefd bij velen wereldwijd. Toch kwam dat imago hard onder druk te staan toen hij in 2012 werd ontmaskerd als het brein achter een van de meest uitgebreide dopingprogramma’s in de sportgeschiedenis. Zijn zeven Tourzeges werden hem ontnomen en hij werd uitgesloten van de wielerwereld.

Echter weigert Armstrong dat verleden zijn leven en publieke imago te laten bepalen. "Als ze niet meer over je praten, dan ben je fucked", zegt hij zelfverzekerd in zijn podcast. Ook ruim twintig jaar na zijn val blijft hij een omstreden figuur die keer op keer de aandacht zoekt.

Tour de France met Mathieu van der Poel

Toch kijkt de wielerwereld ook vooruit. Aanstaande zaterdag gaat de Tour de France eindelijk van start, met volop verwachtingen van gevestigde favorieten als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Daarnaast krijgt ook de Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel veel aandacht, vooral na zijn sterke optreden in de Critérium du Dauphiné. Volgens oud-renner Romain Bardet kan Van der Poel meerdere keren toeslaan in de eerste week.

Van der Poel maakte in de Franse voorbereidingskoers op de Tour indruk met zijn aanvallende stijl en schijnbaar eindeloze energie. Bardet, zelf een ervaren wielrenner, was diep onder de indruk. "Ik zat in de laatste rit met hem in een groepje en ik denk dat ik hem nog nooit zo geweldig heb gezien", klonk de Fransman. Met vier etappes in de eerste week die een lastige finale kennen, verwacht Bardet dat Van der Poel meerdere ritten kan winnen en zelfs een kans maakt op de gele trui.