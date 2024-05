LIVE Giro d'Italia, etappe 15 | Wachten op aanval Pogacar in koninginnenrit

De 15e etappe van de Giro d'Italia is onderweg. In deze zogenaamde koninginnenrit, de zwaarste etappe, hebben we een kopgroep van zes renners. Een grote achtervolgingsgroep en het peloton met de klassementsmannen waaronder rozetruidrager Tadej Pogacar en Nederlander Thymen Arensman.

In de vijftiende etappe van de Ronde van Italië wachten de klassementsmannen een serieuze test. Het is niet alleen de langste rit van deze Giro, de renners overwinnen ook nog eens 5.400 hoogtemeters. Een koninginnenrit en sleutelrit waar de ogen uiteraard gericht zijn op Tadej Pogacar én op de in vorm verkerende Thymen Arensman.

Live Giro d'Italia etappe 15 (koninginnenrit)

Huidige situatie van de koers

Kopgroep van zes man: Christian Scaroni, Giulio Pellizzari, Davide Ballerini, Tobias Bayer, Alessandro Tonelli.



+1:36 Grote groep van ongeveer vijftig man: met onder meer Nairo Quintana, Simon Geschke, Juan Pedro López, Julian Alaphilippe en Nederlander Gijs Leemreize.



+4:45 Peloton

Terugblik 14e etappe (tijdrit) Giro

In de tweede tijdrit van deze Giro d'Italia maakte Thymen Arensman wederom een sterk optreden. De Nederlandse renner van INEOS Grenadiers moest alleen Filippo Ganna en rozetruidrager Tadej Pogacar voor zich dulden. Daardoor eindigde de 24-jarige renner op een knappe derde plaats. Bovendien doet Arensman goede zaken in het algemeen klassement door vier plekken te klimmen naar de zesde positie. Normaal gesproken kan hij rekenen op een goede derde week in een grote ronde, waardoor er nog misschien nog meer in het vat zit voor de klassementsrenner.

Het parcours | Manerba del Garda > Mottolino (222 km)

Vanuit Manerba del Garda krijgen de renners twee beklimmingen voorgeschoteld die als opwarmer dienen voor het restant van de etappe. De eerste gecategoriseerde beklimming van de dag is de Lodrino (7,3 km à 4,5%), vervolgens wacht de Colle San Zeno (13,9 km à 6,6%). Na het overwinnen van de derde en tweede gecategoriseerde beklimming volgt het serieuze klimwerk. Om te beginnen met de Passo del Mortirolo (12,6 km à 7,6%), waarvan de top op 67 kilometer van de finish ligt.

Na de afdaling van de Mortirolo gaat de weg vrijwel alleen nog maar omhoog. Pas na de tweede tussensprint begint de Passo di Foscagno (15 km à 6,4%) officieel, maar in de tussentijd worden er al de nodige hoogtemeters overwonnen. De top van deze klim brengt de renners op 2.291 meter hoogte, toch eindigt de etappe daar niet. Een korte afdaling leidt naar de slotklim Passo di Eira (4,7 km aan 7,7%). Met stijgingspercentages van 19% kan het niet anders dan dat hier grote verschillen gaan ontstaan. De streep is getrokken midden in een skigebied op 2.385 meter hoogte.

Profiel van de vijftiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De zeer zware bergetappe is een grote test voor de klassementsrenners. Bovendien rest de vraag of zij gaan strijden om de ritzege of dat de vroege vlucht hiervoor de ruimte krijgt. In veel gevallen zou je kijken naar de aanvallende klimmers, maar Pogacar heeft al meerdere keren aangeven zijn zinnen te hebben gezet op deze vijftiende etappe. De ervaring leert ons dat wanneer de Sloveen met die mindset aan de start verschijnt de concurrentie is gewaarschuwd.

Het is dus duidelijk met welk doel Tadej Pogacar aan de vijftiende etappe gaat beginnen. In ieder scenario zien wij de rozetruidrager de rest van de concurrentie op verdere achterstand brengen. Misschien is daarom het grootste gevecht om de vroege vlucht niet te veel ruimte te geven. Zijn team UAE Team Emirates heeft al bewezen dat zij de koers goed kunnen controleren. Er wacht wel een hoop werk in de monsterlijke rit van liefst 222 kilometer.

Wanneer de vlucht is ingerekend en we dus een strijd tussen de klassementsmannen kunnen verwachten geven we Daniel Felipe Martínez een goede kans. De Colombiaan van BORA-hansgrohe moet weer in de aanval nadat Geraint Thomas hem passeerde in het klassement vanwege zijn sterke tijdrit. Martínez maakt deze Giro een frisse indruk, en kan altijd rekenen op een sterk eindschot. Dat maakt hem een gevaarlijke klant in de slotfase, zo liet hij dit seizoen al zien door Remco Evenepoel twee keer te kloppen in de sprint.

Een goede tijdrit zorgt ervoor dat het podium binnen handbereik blijft voor Ben O'Connor. De Australiër toonde in de tiende etappe aan met de beste mee te kunnen bergop, en kwam van alle klassementsmannen als eerste over de streep. Echter deden zijn concurrenten niet hun uiterste best om eroverheen te komen. Toch verwachten wij dat de kopman van Decathlon AG2R in de aanval trekt om zo een gooi te doen naar het podium.

Ben O'Connor hoopt een goede stap te kunnen zitten richting het podium © Getty Images

Iemand die O'Connor ongetwijfeld wil gaan testen is Geraint Thomas. De Brit van INEOS Grenadiers leverde zoals zo vaak een goede race tegen de klok af, en klom zo naar de tweede plaats in het klassement. Thomas bracht naar buiten dat hij aanvallend wil gaan koersen vandaag, maar misschien is dat juist zijn ondergang. Hij kan wel terugvallen op ploeggenoot Thymen Arensman die zijn goede benen helemaal lijkt te hebben gevonden. Met een podiumplek in de tijdrit en de traditionele sterke derde week beloven er nog mooie dagen in het verschiet te liggen voor de Nederlander.

Een andere klassementsrenners waar wij hoge verwachtingen van hebben is Antionio Tiberi. De renner van Bahrain-Victorious toonde al eerder niet bang te zijn om de aanval te zoeken in zijn thuisland. Romain Bardet verloor in de tijdrit veel tijd en wacht daardoor een grote uitdaging om de opgelopen schade te herstellen. Wie weet kan de Fransman van dsm-firmenich PostNL vroeg demarreren om met een voorsprong aan de slotklim te beginnen. In dat geval kan hij zomaar met de ritzege naar huis gaan.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tadej Pogacar

** Daniel Felipe Martínez, Ben O'Connor

* Geraint Thomas, Thymen Arensman, Antonio Tiberi, Romain Bardet

Algemeen klassement voor etappe 15

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 50:00:09 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +3:41 Daniel Felipe Martínez BORA-hansgrohe +3:56 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +4:35 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +5:17 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +6:30 Filippo Zana Team Jayco AlUla +7:26 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +7:52 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +8:40 Alex Baudin Decathlon AG2R La Mondiale Team +8:56