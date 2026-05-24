Na de zware bergrit van zaterdag is het zondag eindelijk weer de beurt aan de sprinters in de Ronde van Italië. De tweede week van de Giro wordt afgesloten met een vlakke rit in Milaan. De uitgelezen kans voor de snelle mannen om naar de zege te spurten. Lukt het Dylan Groenewegen om zijn felgebegeerde ritzege te pakken? Volg het hier live.

Na dagen van overleven is het zondag weer tijd voor de sprinters om zichzelf te laten zien. Het peloton start in Voghera en komt na een rit van 157 kilometer aan in de Italiaanse modestad Milaan. Het parcours is bijna helemaal vlak, wat voor geen enkele sprinter voor problemen mag zorgen. In Milaan worden een aantal plaatselijke rondes gereden, waarna de finish in het centrum van de stad zal zijn. Mede daardoor lijkt een massasprint in de sterren geschreven.

Favorieten voor Giro-etappe 15

Daarom zijn de favorieten voor zondag dan ook duidelijk. Paul Magnier heeft al twee sprintetappes gewonnen namens Soudal Quick-Step en hij staat ook nog goed in het puntenklassement. De Fransman lijkt op dit moment de snelste sprinter in het peloton, maar er ligt zeker nog gevaar op de loer. Zo is het de vraag of Jonathan Milan het in Milaan eindelijk kan gaan doen. De Italiaan van Lidl-Trek werd vooraf gezien als dé topfavoriet voor de sprintetappes, maar hij won nog niks.

Dan is het natuurlijk ook de vraag of Groenewegen mee kan doen met de massasprint. Tot nu toe valt het voor de Nederlander nog niet op zijn plek. Zo ging hij in de absolute slotfase van de sprintrit naar Napels onderuit, terwijl hij in een kansrijke positie zat. Groenewegen en Unibet Rose Rockets hebben in ieder geval laten zien dat ze mee kunnen doen met de grote jongens wat betreft het sprinten. De Amsterdammer gaf zelf ook al aan dat hij de rit van zondag heeft omcirkeld vanwege de 'prachtige aankomst voor de sprinters'.

Jonas Vingegaard

Voor Visma | Lease a Bike is het vooral een kwestie om Jonas Vingegaard uit de wind te houden. De Deen is op dit moment de leider in het klassement en rijdt dus in de roze trui. Voor Visma zal het doel zijn om Vingegaard zo goed mogelijk over de finish te krijgen zonder tijdverlies ten opzichte van zijn concurrenten.

