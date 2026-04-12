Het is zondag eindelijk tijd voor wielermonument Parijs-Roubaix. De 'Hel van het Noorden' staat vrijwel altijd garant voor spektakel over de vele kasseienstroken. Lukt het Mathieu van der Poel om voor de vierde keer op rij als winnaar over de streep te komen in het Vélodrome? Of pakt veelwinnaar Tadej Pogacar eindelijk de zege in Roubaix? Volg alle updates in dit liveblog!

Pogacar en Van Aert vormen samen de kopgroep en lijken in een rechtstreeks duel om de winst te gaan strijden. Maar Van der Poel blijft het nog altijd proberen. Hij heeft zijn achterstand verkleind tot iets meer dan twintig seconden.

Pogacar keerde na zijn pech snel terug bij het peloton met daarin ook Van der Poel. Het leek erop dat de rest van de koers wachtte op de Sloveen. In het Bos van Wallers, waar veel coureurs tegen de vlakte gaan, kreeg Van der Poel zelf een lekke band, en zag met lede ogen aan hoe de rest van de coureurs bij hem wegreed. Later kregen ook Pogacar en Van Aert pech, maar zij ervoeren niet al te veel hinder.

Tadej Pogacar werd één van de vele slachtoffers van de bonkige keien in Noord-Frankrijk. De Sloveen kreeg te kampen met mechanische pech, en kon vervolgens niet bij zijn ploegwagen. Daarom moest Pogi twee stroken rijden op een neutrale Shimano-fiets, en had hij een achterstand van een kleine minuut op de voorste groep met Mathieu van der Poel. Hij zette direct de achtervolging in met zijn ploegmaats.

De chaos en het gestuiter over de keien is inmiddels in volle gang. Veel renners hebben te kampen met mechanische pech. Na 120 kilometer is het peloton gesplitst in twee grote groepen. Van der Poel en Pogacar zitten voorin met een aantal ploeggenoten, net als Mads Pedersen en Wout van Aert.

Prijzengeld

Parijs-Roubaix is het derde van de vijf wielermonumenten dit jaar en financieel gezien de meest lucratieve. Bij de mannen wordt er 91.000 euro verdeeld over de top-20, met 30.000 voor de winnaar. Ook de vrouwen rijden zondag voor flink wat prijzengeld: zij verdelen 49.000 euro onderling, met 20.000 euro voor de winnares.

Vier op een rij?

Van der Poel geldt natuurlijk als de torenhoge favoriet in Noord-Frankrijk. Hij won immers de laatste drie jaar en kan zich in een illuster rijtje scharen als hij dit jaar voor de vierde keer wint. Daarmee zou Van der Poel mederecordhouder worden met wielerlegendes Tom Boonen en Roger De Vlaeminck. Bovendien zou de Nederlander de eerste zijn die de zware koers vier keer op zijn naam schrijft.

Pogacar

Voor Pogacar is Parijs-Roubaix het enige monument dat hij nog niet op zijn uitpuilende palmares heeft staan. Bij winst zou Pogacar de vierde man worden die alle monumenten wint. Bovendien wint hij dan alle monumenten op rij. Van der Poel wil dat voorkomen in een regelrechte titanenstrijd.