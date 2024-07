Live Tour de France 2024 | Mathieu van der Poel toont zijn regenboogtrui in kopgroep, renners op weg naar Galibier

In de vierde etappe van de Tour de France staat dinsdag voor de renners de eerste beklimming van de buitencategorie op het programma. Het peloton vertrekt in het Italiaanse Pinerolo en eindigt na de beklimming van de Galibier in het Franse Valloire. Mathieu van der Poel laat zich zien in zijn regenboogtrui zien, de klassementsrenners houden zich voorlopig stil.

Profiel vierde etappe

De start is om 13.15 uur. Dan moeten de renners eerst een beklimming van bijna 40 kilometer naar Sestriere voltooien. Na de Col de Montgenevre van de tweede categorie begint de 23 kilometer lange klim van de Galibier naar 2627 meter hoogte. De finish ligt in Valloire na een afdaling van 20 kilometer en wordt verwacht na 17.00 uur.

Profiel van de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Van Italië naar Frankrijk

'De Tour verlaat Italië na een lange klim naar het resort Sestrières, waar Fausto Coppi won in 1952', schrijft de Tourorganisatie over de vierde etappe. 'De grens wordt bereikt op de Col de Montgenevre. Dan, na een afdaling van de Lataret-pas, zullen de renners de 2642 meter hoge Galibier bedwingen. Dit zal de eerste kans worden voor de favorieten om zichzelf te testen in het hooggebergte.'

Gele trui

De Ecuadoraan Richard Carapaz start in de gele leiderstrui. De renner van EF Education - Easypost heeft dezelfde tijd als concurrenten Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard, maar nam op basis van de klasseringen het geel over van Pogacar.

Bergtrui

De Noor Jonas Abrahamsen rijdt in de groene puntentrui, maar gaat wellicht in de aanval om punten te pakken voor het bergklassement waarin hij eveneens leidt. Die bollentrui wordt nu gedragen door de Fransman Valentin Madouas. Evenepoel draagt de witte trui van het jongerenklassement.

Ronde van Frankrijk

