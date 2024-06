Live Tour de France 2024 | Nederlander in kopgroep tijdens eerste rit, wie pakt de gele trui?

De 111de editie van Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 29 juni van start met een uitdagende etappe. Ondanks dat de finish niet bergop ligt, moet de winnaar van de openingsrit goed kunnen klimmen. Met zeven beklimmingen en 3.600 hoogtemeters moeten de klassementsmannen direct bij de les zijn. Vanaf 12.40 uur ging het peloton los. Al vroeg moesten de nodige sprinters de grote groep laten gaan. In de kopgroep zit de Nederlander Frank van den Broek.

Het is eindelijk zover: 'Le Grand Depart'. Florence heeft de grote eer gekregen om de start van de Tour de France aangewezen te ontvangen. Een strijd van drie weken om de gele trui barst los voordat de renners eindigen met een afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice. De etappes worden volledig uitgezonden bij NPO. Echter wisselt de zender waar je de koers kunt bekijken. Lees daarom op welke manier je geen seconde van de Tour hoeft te missen.

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Tour de France 2024 De strijd om de felbegeerde gele trui barst in Florence los op zaterdag 29 juni. In drie weken tijd leggen de renners 3.500 kilometer af, met 60 kilometer die wordt afgelegd in de individuele tijdrit. Met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard als torenhoge favorieten en enkele gevaarlijke outsider staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Tour de France live kan volgen.

Het parcours | Florence > Rimini (206 km)

Voor het eerst in de historie vindt de start van de Tour plaats in Italië. Kort nadat het peloton is vertrokken uit het historische centrum van Florence wordt tweevoudig Tourwinnaar Gino Barteli geëerd met een passage door zijn geboorteplaats Ponte a Ema. Na de eerste dertig vlakke kilometers gaat de weg vals plat omhoog. Dat geldt als de inleiding van de als tweede gecategoriseerde klim de Col de Valico Tre Faggi (12,5 km à 5,1%). Een afdaling van 25 kilometer leidt de renners naar de volgende twee beklimmingen die elkaar snel opvolgen.

Eerst krijgt het peloton de Côte des Forche (2,5 km à 6,2%) voor de kiezen en daarna wacht de Côte de Spinello (7,1 km à 6%). Op de top zijn de renners halverwege de openingsrit. Na wederom een lange afdaling begint het zwaarste gedeelte van de etappe. Met vier beklimmingen binnen 50 kilometer worden er de nodige hoogtemeters overwonnen. Als eerst wordt de Colle de Barbotto (5,8 kilometer à 7,6%) beklommen, vervolgens klimmen de renners naar San Leo (4,6 kilometer à 7,7%) en Montemaggio (4,2 kilometer à 6,6%).

Profiel van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Tot slot daalt het peloton af naar San Marino waar de laatste klim van de dag is gevestigd. De top van de Côte de San Marino (7,1 km à 4,8%) ligt in de hoofdstad van het dwergstaatje. Daarna volgt een afdaling van tien kilometer richting de finish op Italiaanse grond. De laatste vijftien kilometer richting de streep in Rimini is vlak. In de badplaats wint hoogstwaarschijnlijk een renner met een sterk eindschot, die de vele beklimmingen goed heeft weten te verteren. Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.