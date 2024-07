Live Tour de France 2024 | Peloton controleert de voorsprong van eenzame vluchter in de bolletjestrui

Hier hebben de aanvallers op gewacht, de achtste etappe van de Tour de France. Vlak is het bijna geen meter, het einde finisht licht omhoog. Jonas Abrahamsen is de enige overgebleven vluchter aan kop van de wedstrijd. Blijft de man in de bollen weg of gaat een sterke sprinter alsnog met de ritzege aan de haal?

Een sprinter die tot de grote kanshebbers behoorde om in Colombey-les-Deux-Églises naar de zege te spurten was Mads Pedersen. De Deense kopman van Lidl-Trek had de beste papieren, maar moest bij aanvang van de achtste etappe de koers verlaten. Pedersen heeft teveel last van zijn valpartij in de etappe van woensdag, waardoor hij met het oog op de Olympische Spelen niet meer van start gaat in de Tour.

Bittere pil voor Mads Pedersen: topsprinter stapt toch uit Tour de France na val in eerdere etappe Mads Pedersen stapt uit de Tour de France, zo meldt zijn ploeg Lidl-Trek. De sprinter ging onderuit gedurende de sprint om de dagzege van de vijfde etappe. Hij stapte de volgende twee dagen nog op de fiets, maar verlaat bij aanvang van de achtste rit alsnog de koers.

Vrijdag was het tijd voor de tijdrijders. Remco Evenepoel bevestigde waarom hij in de regenboogtrui fietst op dat onderdeel, de Belg won met overmacht. Hij liep wat in op geletruidrager Tadej Pogacar, die juist tijd won op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Ontketende Remco Evenepoel vliegt naar tijdritwinst in Tour de France, maar komt te kort voor het geel Remco Evenepoel heeft met de individuele tijdrit zijn eerste etappe ooit in de Tour de France gewonnen. De Belg was fors sneller dan zijn concurrenten Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, maar kwam te kort om de gele trui van de Sloveen Pogacar over te nemen.

Profiel achtste etappe Tour de France

Van de vijf heuvels die onderweg moeten worden beklommen, zijn er twee van de derde categorie en drie van de vierde. De officieuze start in Semur-en-Auxois is om 13.05 uur. Een kwartier later zwaait Tourbaas Christian Prudhomme met de vlag en gaat het na een geneutraliseerd deel echt beginnen. De finish wordt verwacht rond 17.20 uur.

Profiel van de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Klassementen

De gele trui is nog steeds in het bezit van de Sloveen Tadej Pogacar. De Eritreeër Biniam Girmay draagt het groen (punten), de Noor Jonas Abrahamsen de bergtrui. De Belg Remco Evenepoel, vrijdag winnaar van de zevende etappe, hult zich als beste jongere opnieuw in de witte trui.

