LIVE Tour de France 2024 | Visma | Lease a Bike zet achtervolging in op vijf vluchters in laatste 40 kilometers

De bijna 200 kilometer lange bergetappe in de Tour de France is begonnen. Taak aan Tadej Pogacar bij de vijftiende etappe is om zijn voorsprong te behouden op Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Het is de Koninginnenrit in deze Tour, met liefst vier zware bergen onderweg.

De eerste dertig kilometer vlogen er direct rijders weg uit het peloton. Eerst was Romain Bardet met twee renners weg, daarna kwam er een kopgroep van ongeveer twintig tot 25 man. Het peloton reed, met daarin geletruidrager Tadej Pogacar en concurrent Jonas Vingegaard, op een kleine twee minuten van de kopgroep. Er zat nog een achtervolger tussen de groepen: Louis Meintjes.

Viertal jaagt op etappezege

Later zakte de groep met de gele trui weg naar 3,5 minuut van de kopgroep. Jay Hindley, Enric Mas en de Belg Laurens de Plus reden voorop, op ruim zestig kilometer van de streep. Zij kregen gezelschap van Richard Carapaz, die dankzij ploeggenoot Ben Healy kon aansluiten. Het viertal kreeg ook nog gezelschap van de Noor Tobias Johannessen. Maar zij zien de voorsprong teruglopen naar onder de 2,5e minuut.

Visma | Lease a Bike aan het werk

Vingegaard heeft zijn manschappen in de laatste vijftig kilometer aan het werk gezet. Eerst Tiesj Benoot en nu Wilco Kelderman dunnen het groepje der favorieten uit tot een man of vijftien. Pogacar heeft ook Yates en Almeide nog bij zich. Maar onder het tempo van Visma loopt de voorsprong van de vijf overgebleven vluchters snel terug.

Profiel van de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Over de vijftiende etappe

De rit van zondag is wat betreft hoogtemeters nog zwaarder dan die van een dag eerder en de slotklim ligt hem beter, keek Vingegaard, kopman van Visma - Lease a Bike, vooruit.

Jonas Vingegaard ziet nog altijd kansen om tijd te winnen op Tadej Pogacar: 'Dat geeft vertrouwen' Jonas Vingegaard verloor zaterdag veel tijd in de Tour de France op geletruidrager Tadej Pogacar. Hij kwam 39 seconden na zijn grote rivaal over de streep op Pla d'Adet. In het algemeen klassement staat hij nu bijna twee minuten achter Pogacar. Toch gooit de winnaar van 2022 en 2023 nog niet de handdoek in de ring.

Fabio Casartelli

De etappe van Loudenvielle naar Plateau de Beille over 197,7 kilometer kent vijf beklimmingen waarvan de slotklim van de buitencategorie is. De renners moeten meteen vanuit de start om 12.05 uur de Col de Peyresourde op. Daarna volgen de Col de Mente en de Col de Portet-d'Aspet, waar in 1995 de Italiaan Fabio Casartelli in de afdaling verongelukte.

Net als de drie voorgaande beklimmingen is na een lang tussenstuk ook de Col d'Agnes van de eerste categorie. Na de afdaling volgt de slotklim naar Plateau de Beille van 15,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 procent.

Tadej Pogacar

Pogacar zit na zijn tweede etappezege van zaterdag steviger in het geel. De Sloveen van UAE Team Emirates heeft 1.57 minuut voorsprong op Vingegaard en 2.22 op Remco Evenepoel, die opnieuw start in de witte trui van het jongerenklassement. Vingegaard rijdt als nummer twee in het bergklassement achter Pogacar in de bollentrui. Biniam Girmay draagt de groene puntentrui.

'Instinct' bracht Tadej Pogacar zege en tijdwinst op Pla d'Adet: 'Dit is veel beter' Tadej Pogacar bewees deze zaterdag dat hij de heerser is van de Tour de France. De Sloveense geletruidrager verstevigde de leiding in het algemeen klassement na een overwinning op Pla d'Adet. Pogacar kwam solo over de streep, maar had eigenlijk niet het plan om aan te vallen.

