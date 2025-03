Lorena Wiebes beloont beulenwerk Lotte Kopecky en wint zenuwslopende Milaan-San Remo

Lorena Wiebes heeft zaterdagmiddag Milaan-San Remo gewonnen. De renster van SD-Worx was de snelste van een uitgedund peloton na de koers van 156 kilometer. De Italiaanse Elisa Longo Borghini leek er met de winst vandoor te gaan, maar dat liet wereldkampioene Lotte Kopecky niet gebeuren.

Met nog 6,5 kilometer te gaan barstte het spektakel los. Meerdere aanvallen werden gedaan, maar zelfs toen bleef sprintster Lorena Wiebes knap bij de betere klimmers. In de afdaling trok Demi Vollering hard door, maar dat was niet genoeg om de andere rensters te lossen.

Daar maakte Longo Borghini gebruik van, want die demarreerde met nog twee kilometer te gaan. Dat liet Kopecky niet zomaar gebeuren, want zij bracht Wiebes terug naar het wiel van de Italiaanse. In de sprint gingen Wiebes en Marianne Vos zij aan zij, maar de Europees kampioenen was net te snel voor de routinier. Demi Vollering werd vijfde.

Peloton lang bijeen

Bij de vrouwen ontstond er pas na 73 kilometer een breuk in het peloton. De Nederlandse Anne Knijnenburg, die het eerder op de dag ook al eens probeerde, reed weg. Zij kreeg twee Italianen mee, maar die haakten al snel af en zwommen tussen de koploopster en het peloton in. Met die koerssituatie begonnen de rensters aan de finale.

Knijnenburg werd snel teruggehaald door het peloton, waar de grote ploegen de handschoen oppakten. Dat ging echter ook gepaard met enkele valpartijen. Richting de Poggio kwamen de grote namen bovendrijven. Marianne Vos zat even van achteren, maar kwam terug in het peloton.

Witte broek

Ondanks het slechte weer koos wereldkampioene Kopecky ervoor om 'gewoon' haar witte broek aan te trekken. Vorig jaar was er al veel kritiek op dat besluit van de Belgische, die ook met slecht weer in een volledig wit pak aan de start verschijn. Ook mede-wereldkampioen Tadej Pogacar had een opvallende outfit aan tijdens deze editie van Milaan-San Remo.

