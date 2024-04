Lotte Kopecky: van topwielrenster, veelbesproken witte broek tot woede en verdriet om overleden broer

Alle ogen zijn zaterdag gericht op Lotte Kopecky. De Belgische wielrenster is de topfavoriete voor de zege tijdens Parijs-Roubaix. Maar wat weten we eigenlijk van de vrouw die vorig jaar ondanks een vreselijke gebeurtenis de beste wielrenster van de wereld werd?

Of het nou op de baan is of op de weg: Lotte Kopecky kun je bijna altijd opschrijven als kanshebster op de overwinning. De laatste jaren is de prijzenkast van de nog altijd maar 28-jarige enorm aangevuld. Kopecky brak door als baanwielrenster en won daar de ene naar de andere wedstrijd. In totaal heeft ze maar liefst 12 gouden medailles overgehouden aan de EK's en WK's op de baan.

Opvallende kledingkeuzes Kopecky

Bij het grote publiek is Kopecky echter vooral bekend als wegwielrenster en valt daar al jarenlang op. Is het niet door haar prestaties, dan is het wel door bijvoorbeeld haar opvallende kledingkeuzes. Tijdens de Ronde van Vlaanderen werd ze vijfde, maar ging het na afloop vooral over de witte broek die de wereldkampioene tijdens de race droeg.

Sinds 2021 fietst ze in Nederlandse dienst. Eerst een jaar voor Liv Racing en de laatste drie seizoenen als een van de grote namen van SD Work-Protime. Daar beleefde ze haar grootste successen, maar kende ze ook enorm verdriet.

Overlijden broer Kopecky

Op 15 maart 2023 wint Kopecky na een indrukwekkende solo een etappe in de Nokere Koers. Zoals ze dat seizoen zo vaak wint. Maar deze overwinning is anders.

Met een brok in de keel staat ze na afloop in België de pers te woord. "Het waren geen gemakkelijke dagen", vertelt ze. Iedereen weet waar ze op doelt. Een paar dagen eerder verloor Kopecky haar broer Seppe. De oudere broer van Lotte die ervoor zorgde dat Lotte ging wielrennen werd slechts 29 jaar. Kopecky droeg de zege op aan Seppe: "Met de benen die ik vandaag had, reed ik voor twee."

Ik hoop dat ze zich schuldig voelen

Seppe besloot een paar dagen voor Nokere Koers uit het leven te stappen. Hij was verslaafd aan alcohol en drugs. De dood van Seppe zorgde voor verdriet en woede bij de wielrenster, vooral gericht aan de mensen die drugs verkopen en er grof geld mee verdienen. "Ik hoop dat ze zich schuldig voelen", vertelde ze dat jaar in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Hoe ze anderen in de miserie stoppen. Of zelfs de dood."

Wereldkampioene op de weg

Ondanks de verschrikkelijke gebeurtenis, lukte het Kopecky om 'gewoon' te blijven winnen. Ze was later dat jaar de beste in de Ronde van Vlaanderen, eindigde knap achter Demi Vollering als tweede in de Tour de France Femmes en werd voor het eerst in haar leven wereldkampioene op de weg. De eerste Belgische wereldkampioene sinds 1973. "Ik weet niet waar ik de kracht vandaan heb gehaald, maar het had gewoon geen zin om te zeggen 'ik gooi de handdoek in de ring'. Mijn broer zag dan wel geen uitweg, maar ik weer zeker dat hij wilde dat ik wel doorging."

De vrouwen rijden Parijs-Roubaix niet net als de mannen op zondag, maar al op zaterdag. De koers start rond 13.35 uur. Rond 17.20 komen de eerste rensters aan in de iconische Vélodrome Andrè Pétrieux.